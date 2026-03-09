A szerb kormány megtiltotta az üzemanyagexportot

Ideiglenesen megtiltotta a kőolaj- és üzemanyagexportot a szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén.

A kabinet tájékoztatása szerint a dízel, a benzin és nyersolaj kivitelét március 19-ig tiltotta meg, akkor újra értékelik a piaci helyzetet. A tilalom célja a belföldi piac védelme, hogy ne alakuljon ki hiány, és ne emelkedjenek az árak. Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter közölte, a lépésre az Iránban zajló háború, és az emiatt a globális piacon kialakult zavarok miatt volt szükség. Szerbia 2025-ben az általa felhasznált kőolaj mintegy 80 százalékát importálta.

A kőolajat Szerbia egyetlen olajfinomítójában, Pancsovóban dolgozzák fel. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A nyugat-balkáni ország elsősorban kőolajszármazékokat exportál a szomszédos Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba és Észak-Macedóniába.

A kialakult helyzet világszerte feszültségeket okoz: az Egyesült Államokban például több mint 20 százalékkal emelkedtek az olajárak a közel-keleti helyzet és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt. (MTI)