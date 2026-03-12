A tankerek elleni iráni támadások miatt újból teljes pánik van a világgazdaságban

Noha Donald Trump néhány napja már magabiztosan kijelentette, hogy győztek Iránban, mert már mindent szétlőttek, nincs mit bombázni, a valóság ismét rácáfolt az amerikai elnökre. A háború folytatódik, a perzsa állam ezúttal az olajszállító hajók ellen indított célzott támadásokat, és miután több tankert is eltaláltak, a világgazdaságon ismét pánik lett úrrá. A háború kitörése óta már 16 kereskedelmi hajót ért támadás a térségben, ebből ma hajnalban hármat, és most már halálos áldozata is van az iráni akcióknak.

Hiába döntött a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és a G7 országok a történelem legnagyobb olajtartalék-felszabadításáról, 400 millió hordónyi készlet piacra bocsátásról, hogy leszorítsák az olajárakat, a tankerek elleni támadások lenullázták ennek hatását. Csütörtök reggelre a kőolaj hordónkénti ára egy közel 10 százalékos ugrással ismét 100 dollár fölé került, de az Egyesült Államok olajpiacán is 9 százalékot meghaladó volt a drágulás, írja a BBC. Igaz, ez még elmarad a hét eleji 110-120 dollár közötti ártól, de miután az árleszorító intézkedések után tart itt a piac, a gazdasági kilátások ismét nagyon borúsak, és a helyzetet csak rontja a kiszámíthatatlanság, a nagyfokú kilengések. Az iráni vezetés ráadásul a támadások folytatásával fenyegetőzik, amik hatására Teherán szerint 200 dollár közelében is felkúszhat az olajár.

A piaci pánik a devizapiacokra is visszatért. A forint újból gyengülni kezdett, az euró árfolyama a 390-es szintnél van (szerda hajnalban még 383-384 között volt). A dollár is drágulni kezdett: a szerda hajnali 330-as szintről 337-338 forint közé emelkedett az ára. Igaz, ezek még szintén kedvezőbbek, mint a hét eleji árfolyamok voltak.



