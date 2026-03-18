Orbán már nem tudja megtölteni az egri Dobó teret, érzi is, hogy változtatni kell

Sok mindenre számítottunk a délutáni egri forgalomban, de egy fideszes quadra pont nem. A Pajtók Gábor fideszes képviselő plakátjával, két zászlóval és két hangfallal felszerelt járműre mindenki felfigyelt. A hangfalakból ugyanis végtelenítve bömbölt, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök 18 órakor a Dobó téren”. Miközben a járókelők többsége tágra nyílt szemekkel bámulta a piros lámpánál megálló quadot, egy férfi félmosollyal csak annyit mondott, hogy „ilyen a világon nincs”.

Fotó: Bankó Gábor/444

Mint később megtudtuk, a quad egész kedden járta a várost. Feltűnt Eger bel- és külvárosában, a fontosabb utakon pedig többször is végighajtott. A Fidesz mindent megtett, hogy az egri járókelők biztosan halljanak Orbán Viktor kampányrendezvényéről. Nem csoda, hiszen a miniszterelnök 20 év után hirdetett újra nyílt kampánygyűlést a városban. Kaposvár után Eger kapta az előkelő második helyet a váratlanul bejelentett miniszterelnöki országjárás naptárában. Mivel Orbán 2006-os, Dobó téri fellépése a helyiek szerint máig a város legnagyobb politikai rendezvénye, a léc magasan volt.