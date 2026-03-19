Nem volt kapcsolat Juhász Péter Pál és Orbán Viktor között, állítja a legfőbb ügyész a nyomozásra hivatkozva

A nyomozás során nem merült fel információ arra, hogy az ügy gyanúsítottjai és Magyarország miniszterelnöke kapcsolatban álltak volna egymással – válaszolta Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Varju László DK-s képviselő írásbeli kérdésére.

Az ellenzéki politikus arra volt kíváncsi, az Orbán Viktorhoz fűződő kapcsolata védte-e meg a Budapesti Javítóintézet – a Szőlő utcai javítóintézet – 2025 májusa óta letartóztatásban lévő exigazgatóját abban az ügyben, amelyben kiderült, hogy Juhász Péter Pál sorozatban molesztálta a gondjára bízott kiskorú lányokat és fiúkat, éveken-évtizedeken át azonban megúszta a felelősségre vonást, írja a Népszava.

Juhász Péter Pál a Duna TV találkozások című műsorában 2024-ben Fotó: Duna TV

Korábban részletes cikkben mutattuk be a 444-en, hogy Juhászról a környezete azt hitte, hogy fideszes, méghozzá jó kapcsolatokkal. Ennek voltak objektív jelei, de ő maga is igyekezett erősíteni ezt a képet. Minisztériumi források is arról beszéltek: téma volt, hogy Juhász a hatalom kedvezményezettje. Arra ugyanakkor, hogy Juhásznak vezető fideszes politikusokkal, pláne a miniszterelnökkel kapcsolata lett volna, soha semmilyen bizonyítékot nem találtunk.

A Szőlő utcai botrányról ezeken a linkeken lehet még olvasni: