Von der Leyen az Ukrajnának nyújtandó támogatásról: Ígéretünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy

„Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígéretünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozását követő péntek hajnali sajtótájékoztatóján.

Azt is elmondta, hogy a vezetők múlt év decemberében döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ez a feltétel pedig teljesült. António Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna iránti támogatásának szilárdságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az Európai Unió egy igazságos és fenntartható béke elérésére törekszik a nemzetközi jog és az uniós alapelvek mentén.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Elmondta, az EU célja, hogy a békerendezés a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásán alapuljon. Ehhez hozzátette, hogy fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást, hogy gyengítsék az ország háborús gazdaságát, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát.

Az Európai Tanács elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok részben feloldotta az Oroszországgal szemben korábban bevezetett szankciókat. Costa szerint „minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”.

„Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz” – mondta, hozzátéve, hogy az ilyen viselkedés nem elfogadható a tagállami vezetők számára. Az uniós vezetők a tanács ülésén egyértelműen elítélték Magyarország eljárását az ügyben.

Az Európai Tanács elnöke üdvözölte Ukrajna erőfeszítéseit a Oroszország által megrongált Barátság-kőolajvezeték helyreállítására, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános kötelezettségvállalását, hogy a vezetéket a következő hat hétben megjavítják.

Az Európai Bizottság technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel, hogy a vezeték helyreállítása megvalósuljon. „Nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak olyan feltételek szabása, amelyeket sem az Európai Unió, sem a tagállamok nem tudnak garantálni, mivel kizárólag Oroszország dönthet arról, hogy ismét támadást indít-e az infrastruktúra ellen” – mondta Costa, aki arról is beszélt, hogy Oroszország eddig 23 alkalommal támadta a vezetéket, és Ukrajna minden alkalommal helyreállította azt. Szerinte a helyzet nem Ukrajna, nem az Európai Unió és nem az uniós intézmények felelőssége.

Emmanuel Macron francia elnök szerint az Európai Tanács hitelessége forog kockán az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitel ügyében. Azt mondta, az Európai Uniónak nem szabad „B tervvel” megelégednie a kialakult helyzetben, hanem ragaszkodnia kell az eredeti megállapodáshoz. Nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására, ugyanakkor hangsúlyozta: az uniós vezetőknek nem szabad lemondaniuk a hitel megvalósításáról.

Robert Fico szlovák miniszterelnök az X-en közzétett videóüzenetében közölte, hogy nem támogatta a csúcstalálkozó Ukrajnára vonatkozó következtetéseit. „Az Ukrajnának szánt hitel továbbra is blokkolva van, és nem tűztek ki időpontot az orosz olajszállítások újraindítására a Barátság-vezetéken keresztül” – mondta.

Fico a Szlovákiában kihirdetett üzemanyag-vészhelyzetről és az olajtranzit leállása okozta problémákról is beszélt, egyben megjegyezte, hogy az uniós intézmények döntései alapján Szlovákia és Magyarország jogosult orosz olajat importálni 2027 végéig. Mint mondta, a helyzetet jelentősen bonyolítja a közel-keleti háború is, ami korlátozza az olajhoz való hozzáférést és jelentősen megemeli az árakat. (MTI)