Keressük azt, aki a legobskúrusabb, legedgybb politikai tartalmat fogyasztja az interneten

A demokrácia szempontjából üdvözlendő, hogy rég nem látott módon felpörgött a közélet, rengetegen járnak tüntetni, plakátolnak és szórólapoznak, vitatkoznak, anyáznak kommentben stb. A megélénkült közéleti érdeklődés részben annak is köszönhető, hogy a feleségének a Rogán Antalra nézve súlyos mondataival az ügyészséghez forduló ellenzéki vezető 16 éve nem látott tábort gyűjtött maga mögé Ki néz olyankor szappanoperákat vagy politikai thrillereket, amikor ilyen erős a valóság?
Ám sokan vannak… ne is szépítsük: sokan vagyunk, akik átestek a ló túloldalára, és a nagy lelkesedésben két pofára zabáljuk a politikai műsorokat, köztük rosszabbnál rosszabbakat. Jómagam akár takarózhatnék azzal, hogy a munkám miatt kell ezeket figyelnem, de mindannyian tudjuk, hogy akkor sem dőlne össze a világ, ha nem nézném rendszeresen Lentulai Krisztián Facebook-oldalát vagy az Ez itt a kérdést. De sokan vagyunk, akiknek nem kell magyarázni, milyen érzés, amikor valami trash tartalom beszippantja az embert, aztán hónapokig nem ereszti, mert „olyan rossz, hogy már jó”.
Keménynek hangozhat, hogy majdnem mindig megnézem az ÖT-öt, de a 444-ben sem vagyok egyedül azzal, hogy tesztelgetem a szervezetem tűrőképességének a határait. Van kollégám, aki hatalmas Fekete-Győr András- és Molnár Áron-fogyasztó. Másvalaki a Kossuth Rádió Facebook-oldalára függött rá. Egy munkatársunk A Perjés meg a Parára esküszik. Egyik szerkesztőnk a reggel 7 órás M1 Híradóval indítja a napot, és olyan újságírónk is van, aki még mindig meg bírja nézni a Sajtóklubot.
Szijjártó Péter külügyminiszter pedig tömény orosz propagandát hallgat futás közben. Én még olyasvalakit is ismerek, aki rendszeresen felkereste az évek óta visszavonult Szentesi Zöldi László Facebook-oldalát – mármint amikor még aktív volt –, ahol a szerző állandóan törölte a tartalmait, mondván, nem ott él (de azért posztolt serényen).
Most arra vagyunk kíváncsiak, van-e olyan olvasó, aki annyira obskúrus, edgy műsorra függött rá, amit mi – akik a megboldogult Stratégiai Részleg és Petrus podcast adásaiból is országos hírt generáltunk – még elképzelni sem tudtunk.
Ha megszólítva érzed magad, írd meg, hogy melyik tartalom rabja lettél, vagy akár meséld el a politikaiműsor-függőségeddel kapcsolatos élményeidet is a megirom@444.hu címre guilty pleasure tárggyal! Köszönjük.
A Magyar Nemzet főszerkesztője szerint nem Orbán, hanem Magyar Péter az igazi (sípolás).
18 éve az akkor kormánykritikus humorista lábai előtt hevert a fél ország, ma viszont azt kapja az általa kedvelt Orbán Viktor legfőbb szócsövétől, hogy „aljas szarember”. Pedig ez nem volt szükségszerű.
Bohár Dániel sztárpropagandista lelkesen üdvözölte, hogy a „mindig kritikus Schiffer András” szerint a Fidesz új szlogenje telitalálat. De pontosan mit is talált telibe a geopolitikai gondolkodó?
A szigorúan nem miniszterként, hanem fideszesként a Fidesznek kampányoló Lázárt ezek szerint minisztériumi dolgozók segíthetik. Meglepetés!
Az ember, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart: Lentulai Krisztián 50 évesen felért a csúcsra, és lassan le is veti magát róla.
Ceglédi Zoltán, Hont András és Konok Péter érdekes szemszögből értékelte a fiatalkorúakkal elbáboztatott hamis zászlós akciót.
Végtelen megmondások elemzőfüggőknek, véleményvezér-junkie-knak és a színvonalas közéleti viták szerelmeseinek. Meghallgattuk az összes Véleményt, hogy neked csak a legjobbakat kelljen!
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
A magyar külügyminiszter fülébe Moszkvában is eljutottak Georg Spöttle szavai. A nyíltan az oroszoknak szurkoló „szakértő” rajongójaként Szijjártó egészen meredek dolgokat hallgat végig.
Szerinte aki tabukat próbál dönteni, az ellen mindent, de tényleg mindent bevetnek.