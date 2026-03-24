Nem az amerikaiak problémája, hogy Orbán blokkolja az EU-s hitelt Ukrajnának

Az, hogy Orbán Viktor blokkolja az Ukrajnának szánt EU-s hitelt, nem az Egyesült Államok ügye – közölte Washington EU-s nagykövete napokkal azután, hogy Donald Trump támogatásáról biztosította a Fidesz elnökének újraválasztási kampányát.

„Ez egy belső uniós ügy, nem az Egyesült Államoké. Nekik kell megoldaniuk, hogy milyen mértékben és hogyan kívánják finanszírozni Ukrajnát”

– mondta Andrew Puzder a Politicónak.

Mióta Donald Trump visszatért a hatalomba, az USA fokozta a nyomást az EU-ra, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatását. Az EU összes tagállama beleegyezett egy 90 milliárd eurós hitelbe Ukrajnának, de Orbán meggondolta magát, miután leállt az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Trump és Orbán szoros kapcsolata ellenére Puzder hangsúlyozta, hogy az EU feladata megtalálni a módját Kijev finanszírozásának.

„Hogy ez a hitel megvalósul-e, és milyen feltételek mellett, azt az EU-nak kell házon belül eldöntenie, és teljes mértékben bízom benne, hogy meg is fogják oldani” – mondta Puzder, aki szerint az USA „örömmel” adna el Ukrajnának további fegyvereket, amiket Kijev az uniós hitelből fizethetne ki.

Arra a kérdésre, hogy befolyásolnák-e Washington álláspontját Orbánnal szemben azok a vádak, amik szerint Szijjártó Péter tájékoztatta Moszkvát az EU belső egyeztetéseiről, Puzder úgy válaszolt: ez „nyilvánvalóan az elnök döntése”, de Trump „kedveli” Orbánt, „kölcsönösen támogatták egymást, és ez egyértelműen az elnök hatásköre”.

Puzder nem kívánta kommentálni a vádakat, de azt mondta, „nagyon jó kapcsolatai” vannak Magyarország brüsszeli képviselőivel. „Úgy gondolom, Magyarország nagyon barátságos volt az Egyesült Államokkal, és bizonyos kérdésekben osztjuk az álláspontját” – mondta, a migrációt említve kulcsfontosságú közös pontként. Szerinte az EU jelenleg a magyar modellt veszi át, amikor szigorítja migrációs politikáját, és az EU és Magyarország közötti feszültségekről azt mondta: „Bármelyik párt nyer, sok minden rendeződni fog, amint véget ér a választás.”