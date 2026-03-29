Ez nem szétesés, ez rosszabb

Bekúszott az ember bőre alá ez az elmúlt néhány nap. Tömény volt. Nem csak azért, mert már azt is nehéz összerakni és megérteni, hogy egyáltalán mi történik, ki kicsoda valójában, ki kivel van, és kinek a sztorijában hol vannak a fekete foltok. Ki hazudik, ki van átverve. Gundalf és Adolf. Arcát vállaló százados és arcát takaró kapucnis.
Hanem azért is, mert hirtelen az eddiginél is sokkal nyomasztóbb lett itt élni. Azt látjuk most minden egyes nap újra és újra, hogy
az állam, amelynek védenie és szolgálnia kellene a polgárait, függetlenül attól, hogy ki hova szavaz, politikai nyomásra cserben hagyja őket, vagy ennél is rosszabb, rájuk támad.
Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!Már előfizetőnk vagy?
A profetikus miniszterelnök megrészegedett Trump eljövetelétől, és úgy érzi, végre messzebb is elmehet. Ez az ő szabadsága: megtenni az ellenféllel, amit csak meg lehet.
A biztonságiakra látszólag nem vonatkoznak bizonyos szabályok. Pedig nemcsak az aktivistákat verik, videó készült például arról, ahogy a kerítésen át vitatkoznak a rendőrökkel, miután gázsprayt fújtak feléjük.
Útját állták Nyakónak, a kopaszok adták le a saját népszavazási kezdeményezésüket.
Csúcsra ért a fideszes ötletgyár.
A Tisza elleni titkosszolgálati akcióról a nyilvánosságot tájékoztató volt századosról erős minősítéseket írt a BM.
Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.
Helyszíni felvételek alapján beazonosítottuk, kik voltak azok, akik erőszakkal kiszorították az ellentüntetőket a polgárváros főteréről, miközben Orbán beszélt. A rendőrség sehol sem volt.
Azt, hogy két független szerv közül az egyik a másikat nyomás alá helyezze, a belügyminiszter nehezen tudja értelmezni.
A pedofideszt feltartókat leteperték, a tüntetők előtt sorfalat álltak a rendet és hangulatot magánban biztosítók.