Orbán még Hajdú Péterbe is belekapaszkodik a kampányfinisben

Egy nappal azután, hogy Orbán Viktor önmagát maffiózóként ábrázoló képet posztolt, miután – ismét – Dopemannél járt, újabb csúcsokat ért el a Fidesz bulvárkampánya. Nem volt elég a celebek VIP-karzatra állítása az államinak álcázott március 15-i Kossuth téri ünnepségen, majd ugyanezen celebek szerepeltetése Orbán országjárásán. Orbán a kampányfinisben további mélységekbe merül, már ha hihetünk Hajdú Péter Facebook-videójának.

A korábban költségvetési csalás miatt elítélt Hajdú Péter pár hete már belengette, hogy szívesen meghívná Orbánt az ottalvós, celebekkel beszélgetős műsorába, és hát minő meglepetés, a randi a jelek szerint össze is jön. Legalábbis a műsor nem túl életszerű promóvideójában azt láthatjuk, hogy Hajdú épp a műsora forgatási helyszínéül szolgáló, szobának berendezett stúdiójában alszik, amikor a miniszterelnök telefonon hívja őt, hogy közölje vele, kapott egy felkérést, hogy költözzön be hozzá, de neki „van egy jobb ajánlata”.

„Inkább te gyere hozzám, én szívesen látlak, mondjuk Felcsúton.”

Azt nem részletezték, hogy mikor kerül adásba a műsor, vagy hogy itt is lesz-e együttalvás, és egyelőre abban is csak reménykedhetünk, hogy most is lesz az asztalon reklámpárizsi, amiből Hajdú egy évvel ezelőtt centi vastag szeleteket vágott a nála vendégeskedő Tóth Gabinak.

Hajdúnál másfél évvel ezelőtt Lázár János is járt már, akkor javarészt a kegyelmi ügy volt a téma, és Hajdúra bízták azt is, hogy Varga Judittal interjúzzon arról, hogyan ment tönkre a házassága.