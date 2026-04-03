Jogerősen is pert nyert a DK: ki kell adnia a minisztériumnak a budapesti pályaudvarok állapotáról szóló dokumentumokat

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese pénteken bejelentette: a párt jogerősen is megnyerte az adatigénylési pert Lázár János minisztériuma ellen. A Kúria döntése értelmében a minisztériumnak ki kell adnia a MÁV által készített intézkedési tervet és az ahhoz kapcsolódó határozatot, amelyeket eddig – a bíróság szerint jogellenesen – visszatartottak a nyilvánosság elől.

Déli pályaudvar. Fotó: Wikimedia Commons

A dokumentumok azért készültek, mert a budapesti nagy fejpályaudvarokon – a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron – évek óta rendszeresek a késések, a váltóhibák és a műszaki meghibásodások. Az Építési és Közlekedési Minisztérium éppen ezért rendelte el, hogy a MÁV dolgozzon ki részletes intézkedési tervet a helyzet feltárására és a megoldási lehetőségek felvázolására.

Arató Gergely hangsúlyozta: a bíróság döntése egyértelmű, és megerősíti az első- és másodfokú ítéletet is. A minisztériumnak most már nyilvánosságra kell hoznia, milyen hiányosságok – létszámhiány, eszközhiány, forráshiány – állnak a fővárosi vasúti közlekedés problémái mögött.

„A kúriai döntéssel végleg eldőlt: nincs több titkolózás" – fogalmazott a frakcióvezető-helyettes, hozzátéve, hogy a nagy budapesti pályaudvarok állapota az egész magyarországi vasúti közlekedést meghatározza.

A DK politikusa szerint a párt a parlamentben is minden eszközzel ki fogja kényszeríteni az átláthatóságot ott, ahol a kormány el akarja rejteni a valóságot. (MTI)