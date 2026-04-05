Orbán a Citadella átadóján az orosz energia fontosságát emlegette

„Krisztus urunk feltámadt. Ezzel a jó hírrel kezdődött a vasárnapunk” – mondta Orbán Viktor a felújított Citadella átadóján tartott beszédén. A miniszterelnök szerint ezidáig soha nem a magyarok építették be a Citadellát, hanem a Szovjetek és a törökök. A Gellért-hegyhez hasonlítva Magyarországról azt mondta, két tektonikus lemez között nyugszik, ezért vagyunk a túlélés bajnokai.

Azt is mondta, hogy az olyan magaslatokról, mint a Citadella nem csak a múltba, de a jövőbe is lehet nézni. Nem teszi boldoggá, amit a jövőbe tekintve lát, sötét felhőket mindenhonnan. Azt mondta, több válságot is megéltek, ezek azonban egymást követték, és nem egyszerre, mint ahogy az most várható: energia- és pénzügyi válságot lát érkezni Európába.

Itt aztán váratlanul arról kezdett el beszélni, hogy az országnak energia kell bárhonnan, ezért bűnnek tartja, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket Szlovákia és Magyarország elől – hogy Ukrajna így tett volna, ezt az ország vezetése tagadja. A miniszterelnök ostobaságnak tartja ezen túl az orosz energiahordozókra kivetett brüsszeli szankciókat és azt a követelést is, hogy Magyarország álljon le az orosz energiáról. Hozzávette még az iráni háború okozta válságot, ami miatt lehetetlennek tartja az energiáról való leválást.

Azt fejtegette, hogy a magyarokra nézve súlyos következményei lennének, ha leállnának az Oroszországból érkező energiaszállítások. Végül valahogy visszakanyarodott a Citadellához, és ahhoz, hogy jól döntenek majd a magyarok a választáson.

Az átadón több fideszes politikus is jelen volt, mint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Menczer Tamás kommunikációs igazgató, akiket a Patrióta nevű propagandacsatorna riporterei, Filep „A Kopasz” Dávid és Bohár Dániel kérdezett élő adásban Aleksandar Vučić szerb elnök közléséről, miszerint robbanóanyagot találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében.

A Citadella átadásáról tudósító Patrióta stúdiójában a szélhámos Nógrádi György és Deák Dániel propagandista beszélt arról, hogy az ukránok és Brüsszel állhat a gázvezeték elleni merényletkísérlet mögött – bár erre semmilyen bizonyítékot nem hoztak fel, a műsorvezető Gerhadt Máté az adás végén már azzal köszönt el, hogy a Citadella átadásáról szóló adásukat keresztbe húzták az ukránok.