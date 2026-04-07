„Még a villanyoszlopra is leszavaznak az emberek, csak már elég”

  • Egy fideszes képviselő egy hangfelvételen arról beszél, hogy a bátonyterenyei akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre - írtuk meg nemrég.
  • Orosz István polgármester bejelentette: kilép a KDNP-ből és a Tiszát támogatja.
  • Elmentünk Bátonyterenyére, hogy megtudjuk, milyen a hangulat a választás előtt.
Egy fideszes képviselő egy hangfelvételen arról beszél, hogy a bátonyterenyei akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre

Egy 2021-es beszélgetés jutott birtokunkba, amely még a szétszerelő üzem megnyitása előtt rögzítettek. Molnár Ferenc beszél arról is, hogy hét település visszautasította már a gyárat. Megkeresésünkre most azt mondta, nem emlékszik, hogy ilyeneket mondott volna.

A tiszás jelöltre szavaz a KDNP-s polgármester Bátonyterenyén a Fidesszel szemben

„Nem adom szavazatom ilyen emberekre, mert nem tudnék gyermekeim, unokáim szemébe nézni” – mondta a fideszes jelölt Becsó Zsoltról Orosz István, aki most „a változásra” szavaz.

