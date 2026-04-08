Kampányhajrá és világpolitika a Hormuzi-szoros felszabadításától az elfuserált szerbiai bombaügyig

Bár a kampányhajrá miatti módosult tudatállapotunkban hajlamosak vagyunk csak azokra a külpolitikai eseményekre fókuszálni, amelyek valamelyik országjárás színpadán is szóba kerülnek, a nemzetközi politika nem áll meg, épp ellenkezőleg.
Szokásos körben, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel, a Magyar Honvédség volt századosával beszéltük át, miben van a világ néhány nappal a választások előtt, a kitálaló Pálinkás százados igazától a Hormuzi-szoros ellenőrzésének gyakorlati lépéseiig. (A beszélgetést április 7-én rögzítettük, az iráni tűzszünet bejelentése előtt.)
A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:
00:45: Orbán Viktor meséje a kisegérről és az oroszlánról Vlagyimir Putyinnak. Az orosz mesehősök karakterisztikája.
03:18: Magyar választások az orosz sajtóban vs. választásokba való orosz beavatkozás a magyar sajtóban.
05:10: Mit kezdene Putyin egy magyar kormányváltással?
06:35: Nyugati hibrid műveletek: az Orbán-Putyin beszélgetés pont akkor jelent meg a Bloombergen, amikor az Orbán mellett (és Brüsszel ellen) kampányoló J. D. Vance leszállt Ferihegyen. Ez vajon mennyire véletlen?
08:40: Pálinkás százados igazsága és a honvédség problémái. Csád.
15:00: Trump egyre vadabbul fenyegeti Iránt. Nincsenek már felnőttek az Ovális Irodában, ennek nyögjük most a hatásait. Egy esetleges szárazföldi művelet a vonakodó NATO-partnerek nélkül is kivitelezhető?
20:13: Orosz hírszerzési támogatás Iránnak: arcmentő akció vagy valós segítség?
24:20: Útmutató1: így zárd le a Hormuzi-szorost. Útmutató2: így ellenőrizd a Hormuzi-szorost. A média torzítása a pusztításokról.
31:40: Húsvétvasárnapi bomba-hír Szerbiából. Félrement a befolyásolási művelet forgatókönyve? A szerbek túl gyorsan megcáfolták az ukrán szálat.
36:20: A bomba-gate is azonnal címlapra került Oroszországban.
38:26: Kampánycélra használt katonák.
40:40: Míg Iránra figyelünk és a napi kampánydilin borzongunk, Ukrajnában hadtudományi jelentőségű fejlemények történnek: orosz veszteségek, Starlink elvágása, ukrán sikerek, drónfölény.
48:35: Fordulat Oroszországban? Minden korábbinál többen akarják befejezni a háborút, de az idős férfi lakosság továbbra is rázná a lándzsát.
51:15: Az ukrán drónok miatti internetkorlátozásnak egyre kézzelfoghatóbb hatásai vannak Oroszországban, már a városi középosztályban is.
54:40: Jótanácsok wannabe-diktátoroknak: ne nyomd el azokat a társadalmi csoportokat, akik képesek felemelni a hangjukat!
56:20: Nagy segítség ez az orosz családoknak: a Kreml közzéteszi, melyik applikációk működnek internetkimaradás esetén is.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
