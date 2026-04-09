Francia külügyminiszter: Magyarország elárulta az EU-t

Magyarország elárulta az Európai Unió tagországaitól elvárt közös szolidaritás elvét – mondta Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter, miután az utóbbi hetekben egyre több cikk látott napvilágot az orosz és a magyar vezetés szívélyes hangvételű egyeztetéseiről.
Barrot szerint Magyarország elárulta az Európai Uniót, amikor Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett az oroszok elleni szankciókról szóló európai tárgyalásokról. A külügyminisztert arról kérdezték, valóban a felvételek miatt tartott-e vissza bizonyos információkat az európai külügyminiszterek találkozóin – Barrot azzal felelt, hogy a felvételek valóban kétségbe vonták az megbeszélések integritását.
A felvételekre reagálva márciusban az Európai Bizottság (EB) aggasztónak nevezte a helyzetet, és bár hivatalos összeurópai válasz nem érkezett, az EU már kevesebb bizalmas anyagot oszt meg Magyarországgal. Az EB szóvivője csütörtökön azt mondta, a felvételek alapján lehetséges, hogy egy tagállam kormánya együttműködik Oroszországgal, amivel „aktívan az EU és minden polgára biztonsága és érdekei ellen dolgozik”.
Az EB szeretné, ha Magyarország kormánya magyarázatot adna az értesülésekre.
Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.
Újabb lehallgatott telefonbeszélgetések leiratai kerültek napvilágra, amelyekből kiderül, mennyire alárendelt viszonya van Szijjártónak Lavrovval szemben.
A decemberben megkötött egyezség a laphoz eljutott dokumentumok szerint az energiaipartól az oktatásig számos területet érint.