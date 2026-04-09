Francia külügyminiszter: Magyarország elárulta az EU-t

Magyarország elárulta az Európai Unió tagországaitól elvárt közös szolidaritás elvét – mondta Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter, miután az utóbbi hetekben egyre több cikk látott napvilágot az orosz és a magyar vezetés szívélyes hangvételű egyeztetéseiről.

Barrot szerint Magyarország elárulta az Európai Uniót, amikor Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett az oroszok elleni szankciókról szóló európai tárgyalásokról. A külügyminisztert arról kérdezték, valóban a felvételek miatt tartott-e vissza bizonyos információkat az európai külügyminiszterek találkozóin – Barrot azzal felelt, hogy a felvételek valóban kétségbe vonták az megbeszélések integritását.

A felvételekre reagálva márciusban az Európai Bizottság (EB) aggasztónak nevezte a helyzetet, és bár hivatalos összeurópai válasz nem érkezett, az EU már kevesebb bizalmas anyagot oszt meg Magyarországgal. Az EB szóvivője csütörtökön azt mondta, a felvételek alapján lehetséges, hogy egy tagállam kormánya együttműködik Oroszországgal, amivel „aktívan az EU és minden polgára biztonsága és érdekei ellen dolgozik”.

Az EB szeretné, ha Magyarország kormánya magyarázatot adna az értesülésekre.

