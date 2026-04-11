Aleksandar Vučić: Nem tudom, hogy Orbán Viktor nyer vagy veszít-e, de mindent köszönök

„Nem tudom, hogy Orbán Viktor veszíteni fog-e, vagy győzni. Csak azt tudom, hogy végtelenül hálás vagyok neki a szerbek és a magyarok közötti barátságért. Nélküle ez a barátság nem létezne. És igen, bármilyen is legyen az eredmény, mindent köszönök Viktornak, és támogatás holnap a választásokon” – írta posztjában Aleksandar Vučić szerb elnök. Utóiratot is hagyott: „Mi, szerbek, mások vagyunk, mert még ha veszítesz is, örökké hálásak leszünk.”

A szerb elnök volt az, aki múlt hét vasárnap jelentette Orbán Viktornak, hogy „a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak”.

Arról, hogy a szerb-magyar határon történhet ilyesmi a választások közeledtével, Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Rácz András Oroszország-szakértő is beszélt korábban. Németh Ferenc Balkán-szakértő az eset után írt a 444-en arról, hogy a szerbek már kívülről fújják ezt a típusú „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet.

A nap folyamán Robert Fico szlovák miniszterelnök kiállt Orbán Viktor mellett.