Aleksandar Vučić: Nem tudom, hogy Orbán Viktor nyer vagy veszít-e, de mindent köszönök

„Nem tudom, hogy Orbán Viktor veszíteni fog-e, vagy győzni. Csak azt tudom, hogy végtelenül hálás vagyok neki a szerbek és a magyarok közötti barátságért. Nélküle ez a barátság nem létezne. És igen, bármilyen is legyen az eredmény, mindent köszönök Viktornak, és támogatás holnap a választásokon” – írta posztjában Aleksandar Vučić szerb elnök. Utóiratot is hagyott: „Mi, szerbek, mások vagyunk, mert még ha veszítesz is, örökké hálásak leszünk.”

A szerb elnök volt az, aki múlt hét vasárnap jelentette Orbán Viktornak, hogy „a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak”.

Arról, hogy a szerb-magyar határon történhet ilyesmi a választások közeledtével, Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Rácz András Oroszország-szakértő is beszélt korábban. Németh Ferenc Balkán-szakértő az eset után írt a 444-en arról, hogy a szerbek már kívülről fújják ezt a típusú „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet.

A nap folyamán Robert Fico szlovák miniszterelnök kiállt Orbán Viktor mellett.

Buda Péter: A határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján

„Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban” – írja a nemzetbiztonsági szakértő. Rácz András is egy hasonló forgatókönyvet vázolt fel a napokban.

A szerbek már kívülről fújják azt az „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet, amivel most Orbánt próbálta megsegíteni Vučić

Az elmúlt évtizedben évente legalább egyszer attól hangos a szerb sajtó, hogy „ismeretlen elkövetők” robbanószereket és fegyvereket helyeztek el zsákokban, autókban vagy ép az elnöki rezidencia közelében. Most a szerbek által már jól ismert „ismeretlen elkövetők” magyar irányban próbálták megsegíteni Orbán Viktor kampányát.

Már korábban jelezték Vučićnak, hogy előfordulhat egy, a magyarkanizsai esethez hasonló esemény

„Elutasítással és egyet nem értéssel találtuk magunkat szemben” – mondta Đuro Jovanić, a szerb Katonai Biztonsági Ügynökség igazgatója.

Fico még soha nem találkozott olyan szuverenistával, mint amilyen Orbán, úgyhogy reméli, eléri céljait

A szlovák miniszterelnök vietnámi látogatása alatt is a magyar választást fogja követni.

