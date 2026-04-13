Jó hosszú időre igyekezett bebetonozni a Fidesz a közjogi méltóságokat

Magyar Péter a választás éjszakáján elmondott győzelmi beszédében ráerősített a korábbi követelésére, és - most már kétharmados többséggel a háta mögött - arra szólított fel több közjogi méltóságot, legelsőként Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy mondjon le. Ha Sulyok nem akar távozni, az eltávolítása így sem lesz annyira egyszerű, ugyanakkor érdemes átfutni, kinek mennyi időre szólna a mandátuma. Van olyan közjogi méltóság, például a legfőbb ügyészi posztból az Alkotmánybíróság elnöki székébe tavaly áternyőztetett Polt Péteré, akinek a mandátuma nemhogy a most induló, hanem még további két parlamenti ciklusba is belenyúlik. A megbízatása 2037. 06. 09-éig szól az Ab élén. A Polt-utód legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint mandátuma eredetileg 2034.06.10.-ig, az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László megbízatása 2034.07.05-ig szól. (Az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék már reagált is, az alkotmányt emlegetve a válaszban.)

itt a lista, a megbízatás végének mandátumával:

Köztársasági elnök: Sulyok Tamás - 2029.03.04.

Kúria elnöke: Varga Zsolt András - 2030.01.01.

Országos Bírósági Hivatal elnöke: Senyei György Barna - 2028.12.09.

Legfőbb ügyész: Nagy Gábor Bálint - 2034.06.10.

Állami Számvevőszék elnöke: Windisch László - 2034.07.05.

Az Alkotmánybíróság elnöke: Polt Péter - 2037.06.09.

Alkotmánybírák (kivétel nélkül a Fidesz jelölte őket)

Haszonicsné dr. Ádám Mária - 2035.09.01.

Lomnici Zoltán - 2035.09.01.

Varga Réka - 2035.09.01.

Márki Zoltán - 2033.06.21.

Czine Ágnes - 2026.11.15.

Hörcherné dr. Marosi Ildikó - 2028.12.01.

Horváth Attila - 2028.12.01.

Schanda Balázs - 2028.12.01.

Szabó Marcel - 2028.12.01.

Handó Tünde –2031.12.31.

Juhász Miklós –2032.04.14.

Hende Csaba –2037.05.31.

Kozma Ákos –2037.09.25.

Alapvető jogok biztosa: Juhász Imre - 2031.09.25.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács elnöke: Koltay András - 2030.12.14.

A Médiatanács tagjai: Budai László, Bartóki-Gönczy Balázs, Meszleny László, Szadai Károly 2028.12.09-éig

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma 2028.11.03-ig: Balogh László, elnök, Ilosvai Gábor, Tirts Tamás Attila, László Miklós, Sasvári Szilárd, Debreczeni József, Kránitz László, Silhavy Máté Tibor, tag

Nemzeti Választási Bizottság 2031.10.02.-ig: Sasvári Róbert László, elnök, Lehel Zoltán Zsolt NVB elnökhelyettes, Cservák Csaba, Kicsi Zselyke Borbála, Réthelyi Zoltán Attila, Szabó László Levente, Szalay Tamás Károly, Szabó István, póttag, Tóth Norbert, póttag