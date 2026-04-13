Magyarország lerázta magáról az Orbán-rendszert

  • Orbán Viktor az utolsó pillanatig káosszal fenyegetett, majd simán elismerte a vereséget.
  • Miközben Budapest utcáin rendszerváltó hangulatú buli zajlott, a fideszes közönségnek azt kellett feldolgoznia: megtörténik, amiről azt állították, hogy nem fog.
  • Ebben a sztoriban fontos szerepe volt a szabad nyilvánosságnak is.
Magyar Péter a 444-nek: Orbán Viktor nem lehet már miniszterelnök, rá is vonatkozni fog az alaptörvény

A Tisza módosítani fogja az alaptörvényt, ez alapján csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ez Orbán Viktorra is vonatkozik.

Kaufmann Balázs, Botos Tamás
„A legszomorúbb országból a legvidámabbak lettünk”

Ott voltunk a történelmi pillanatban Magyar Péterék eredményváróján, miután elsöprő tiszás győzelemmel ért véget Orbán Viktor 16 éve tartó miniszterelnöksége. Volt, aki elsírta magát, mások pezsgőt bontottak, végül hatalmas népünnepély kezdődött.

Bokros Dorka, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
Döbbenet és tanácstalanság a Fidesz eredményváróján

A vereség utáni órákban a Bálnánál el sem tudták elképzelni azt az országot, amit már nem a Fidesz kormányoz.

Kiss Bence, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
Sokan vitatták, hogy választáson le lehet győzni ezt a rendszert, de úgy tűnik, nem volt igazuk, mondja a Tisza kampányfőnöke

Tóth Péter nem szeret nyilatkozni, de most elmondta: több tízezer ember dolgozott azon, hogy meggyőzze egyesével az embereket: érdemes elmenni szavazni

Bokros Dorka, Jelinek Anna
