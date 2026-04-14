Tiborcz üzlettársa bocsánatot kért a dolgozóitól a választás előtti leveléért, amiben a Fidesz szavazására buzdított

„Nem volt szándékomban megsérteni senkinek a szabad döntését és választási akaratát” – írta a Telexnek Balázs Attila, a Bayer Construct és a Viastein vezetője a választás előtti levéléről, amiben a Fidesz szavazására szólította fel alkalmazottait.

Tiborcz István üzlettársa szombati levelében azt írta, a Fidesz „mindent megtett a magyarság újraegyesítéséért, a kultúránk felemelkedéséért, az ipar újra naggyá tételéért, és ezért mi csak a jelenlegi kormányt tudjuk támogatni”. Üzenete végén pedig fenyegetésbe váltott át: „Aki ezzel nem ért egyet, az kérem, ne vegyen részt a mi csapatunkban”.

Balázs Attila szerint a levél „hirtelen felindulásból született, figyelemmel a pénteki koncerten tapasztalt, a saját személyes értékrendemhez nem illeszkedő előadói viselkedés miatt”. Szombaton az írta, hogy „a kampányrendezvény – a Tisza Párt záróeseménye – videójának megtekintése után úgy érzem, nem hagyhatom szó nélkül. Nálam elszakadt a cérna.” Balázs a Tiszától teljesen függetlenül megrendezett a Rendszerbontó Nagykoncertre gondolt, ahol a rapper Eckü a heréjét ajánlotta Gulyás Gergely és a propagandisták figyelmébe.

A lap úgy tudja, Balázs kedd délelőtt egy újabb levélben elnézést kért a cég dolgozóitól szombati leveléért.

„Ezt a helyzetet a szervezeten belül kezelni, korrigálni fogjuk, ennek keretében tájékoztatni fogom a kollégáimat, hogy nem volt szándékomban megsérteni senkinek a szabad döntését és választási akaratát. Ha ezzel – a sajtó részére is hozzáférhetővé vált – levelemmel bárkit megsértettem, akkor ezért ezúton is elnézést kérek!” – írta a cégvezető a lapnak.