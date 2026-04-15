Kármán András az MNB-ben találkozott Varga Mihállyal

„Varga Mihály elnök úr meghívására ma délután egy bemutatkozó találkozón jártam a Magyar Nemzeti Bankban” – posztolta Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője. „A kétoldalú megbeszélésen megállapítottuk, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére, bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek” – írja. A tiszás politikus tájékoztatta az MNB elnökét arról is, hogy elindultak az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások a Bizottsággal, és hogy a 2/3-os parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható ebben a kérdésben.

„Egyetértettünk abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra, segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyam alakulásban” – írja Kármán, hozzátéve, hogy konstruktív együttműködésben állapodtak meg.

Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ugyan sok kétharmaddal megválasztott közintézményi vezetőt leváltanának, Varga Mihályt nem tervezik kirúgni a jegybank éléről, mert háború helyett együttműködést szeretne a Magyar Nemzeti Bankkal a gazdaság érdekében.