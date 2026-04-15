Még Semjén Zsolt is beszámolt arról, hogy Sulyok Tamással egyeztetett, Orbán oldalán viszont továbbra is semmi

„A parlamentbe jutó pártok vezetőivel folytatott egyeztetések sorában a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az Országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltünk” – posztolta a Facebookra Sulyok Tamás köztársasági elnök, a szöveghez mellékelt egy képet Orbán Viktorral és egyet a KDNP-s Semjén Zsolttal.

Sulyok szerdára hívta be a leendő parlamenti pártok elnökeit tárgyalni, nem ugyanarra az időpontra. Semjén, Magyar Péter és Toroczkai László is beszámolt saját oldalán a találkozóról,

egy ember viszont nem: Orbán Viktor.

Amióta a leköszönő miniszterelnök egy rövid videóban bejelentette, hogy folytatja a munkát a Fideszben, eltelt közel két nap, és semmilyen poszttal nem frissült Orbán Viktor Facebook-oldala, ahol pontosan két hete, egy random kampánykedden még tíz posztja volt. Még a borítóképet sem cserélték le, továbbra is a szavazásra buzdító kép virít ott.

Árpilis 15., délután fél öt.

A Sulyokkal való találkozóról Magyar mondta, a köztársasági elnök őt fogja először felkérni a kormányalakításra, és azt is elárulta, hogy személyesen kérte fel a köztársasági elnököt a lemondásra. Sulyok körbevezette a Tisza Párt elnökét a Sándor-palotában, a teraszról pedig a Karmelitában olvasgató Orbánt is látták.

Toroczkai pedig az X-en azt írta, „nem lesz a fékek és ellensúlyok rendszere, ha a Tisza Párt ülteti az általa kiválasztott embert a köztársasági elnök székébe”.