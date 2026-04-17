Búcsú Orbán Viktor péntek reggeli agymenéseitől

Meg se akarom számolni, hányszor kezdődött úgy a péntek reggelem, hogy Orbán Viktort hallgattam a Kossuth Rádión. Voltak mélypontok, voltak még annál is mélyebbek.
A péntek reggeli Orbán-elmélkedések leginkább arra voltak jók, hogy az ember nagyjából átlássa, merre kalandoznak épp a miniszterelnök gondolatai, és ezzel együtt épp milyen irányba löki a mögötte álló apparátus a közállapotokat. Ha úgy tetszik: ezek a beszélgetések heti jelentései voltak annak, hogy épp kit kell gyűlölni, ki ellen viselünk békeharcot, milyen kacskaringós úton haladunk az állítólagos kánaán felé, és ehhez milyen erőfeszítéseket tett pártunk és kormányunk, a kedves hallgatók üdvére.
Vegytiszta propaganda volt 25 percben, és egyben – számomra legalábbis – szellemi kihívás, hogy ezeket a gondolatmeneteket úgy rögzítsem az olvasóknak, hogy az is kiderüljön: miért borzasztóan álságosak.
Ám ahogy Németh Balázs sem vette már fel hétfőn az Igazság órája című műsor fonalát, úgy a péntek reggel is más ritmusban indult. Orbán Viktor nélkül.
Pócs János kapta helyette a hálátlan feladatot, hogy arról beszéljen, Orbán Viktor olyan, mint egy főnixmadár, bármikor képes újjászületni.
De ha már így jártunk, azért idézzük fel a Péntek Reggeli Pszichózis néhány felejthetetlen pillanatát.
Szubjektív listám:
Végezetül emlékezzünk meg a múlt heti eseményekről is. A választások előtti utolsó pénteken Orbán Viktor nem a közmédiába ment be, nem kérdésekre válaszolt, hanem drámai hangon lengetett be káoszt, nyomást, szervezett fenyegetést a saját Facebook-oldalán.
Utólag persze könnyű okosnak lenni - semmi olyasmi nem történt, mint amit a miniszterelnök ebben a múlt pénteki filmetűdben belengetett. De ha már ezt rögzítettük, talán érdemes azt is elmondani, hogy az elmúlt sok év irdatlan mennyiségű péntek reggeli interjújában is megszámolhatatlan mennyiségű olyan dolog hangzott el a miniszterelnök szájából, ami nyomokban sem tartalmazott igazságot, megosztásra, félelemkeltésre, viszály szítására, emberek megvezetésére, manipulálására azonban annál alkalmasabb volt.
Hiányozni biztos nem fognak ezek a félórás gyűlöletfolyamok.
