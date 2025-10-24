Orbán Viktor felemelő nemzeti ünnepről, Belzebub polcáról és a nyugdíjasokat sanyargató Tiszáról értekezett

Van egy olyan érzésem, hogy az elmúlt 24 órában kicsit mindenki túltöltekezett politikai témákkal, úgyhogy a ma reggeli miniszterelnöki interjúból (amit értelemszerűen a közmédia brüsszeli stúdiójában vettek fel) igyekszem csak az izgalmasabb részleteket kiemelni.

Mekkora? Hagyjuk is.

Miután tegnap egymás után vonult a CÖF Békemenete és a Tisza-féle Nemzeti Menet, a kormányzati kommunikáció gyorsan ráfordult a számháborúzásra. Orbán Viktor két narratívával szállt be: egyrészt arról írt, hogy soha nem látott még ennyi embert Békemeneten, másrészt leszögezte már előre, hogy az ő demonstrációjukon kétszer annyian voltak, mint Magyar Péterén (hogy mennyire tették kaotikussá ezt a számolgatást, arról itt írtunk bővebben). Orbán az EU-csúcs után már csak azt az állítását tartotta, hogy ennyi embert ő még életében nem látott Békemeneten, a másik rendezvényről nem szólt egy szót se.

Én csak a saját rendezvényünkről tudok beszámolni, az nagyon nagy volt, ekkorát még sose láttam - fogalmazott.

Mire pedig elérkeztünk a Jó reggelt, Magyarország! műsorához, Orbán Viktor elengedte a számháborúzást, és már csak annyit mondott:

„Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt.”

De szép nóta, honnan van?

Vájt fülűek hamar kiszúrhatták, hogy az állami műsor egy pontján az Avanti Ragazzi című dal szólt (egyébként ezzel a zenével rakott ki videót is a miniszterelnök).

Hogy miért pont az? Orbán szerint ez „az olaszok által írt egyetlen éneklésre alkalmas dal”, amihez sikerült csinálni egy remek zenét az állami műsorban, és különben is, a közös éneklés az remek dolog, csak keveset csináljuk.

Miért? A miniszterelnök úgy véli, azért nem éneklünk együtt eleget, mert „keveset járunk templomba”, pedig „az sokat segítene”, és nincs már nálunk kötelező sorkatonaság sem, pedig ott is jókat lehetett közösen dalolászni. Pedig két ember között így jön létre igazi kapcsolat, ezért népszerű még most is sokak számára a nótázás, mert így közelebb tudnak egymáshoz kerülni az emberek - értekezett a miniszterelnök, aki elmondása szerint szívesen elérzékenyült volna a műsor alatt, de hát beszédet mondott, és „ha az ember beszédet mond, nem ez a dolga”.

Egyrészt emlékezzünk meg a nótázó Orbánról, nekem ez a kedvenc felvételem, ahol a Bank of China vezetői hallgatják a tizenhárom fodros szoknyáról szóló dalt:

Másrészt jegyezzük meg, hogy volt olyan pont, ahol a miniszterelnök is elérzékenyült beszédmondás közben, épp a tavalyi Békemenet után, a Margitszigeten, amikor több mint egy percig éltette a közönség.

Elérzékenyülő miniszterelnök.

Na, de kanyarodjunk vissza az Avanti ragazzira, mert úgyis mindenkit ez érdekel. Orbán fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy ez egy olasz dal, amit az állami ünnepségen saját kontextusba helyeztek. Vajon miért?

Az Avanti ragazzi di Buda egy olasz antikommunista dal, ami az 1956-os magyar forradalomnak állít emléket, szerzője Pier Francesco Pingitore, 1966-ban írta, a forradalom 10. évfordulója alkalmából.

Eddig rendben is lennénk, hiszen az antikommunista üzenettel végül is el lehetne adni egy október 23-i állami ünnepségen egy dalt. Az már egy fokkal problematikusabb, hogy például a miniszterelnök videójában épp a Radical Hungary feldolgozását sikerült aláfestő zenének bevágni - ha esetleg egész véletlenül valaki nincs tisztában a zenekar munkásságával, akkor ajánlom megtekintésre a Fehér magyar című nótájuk szövegét, az segít az eligazodásban.

Van ilyen, ugorjunk.

Belzebub polca

Az állami ünnepséget felmagasztaló blokk után rá is fordultunk az EU-csúcsra. Mint kiderült miniszterelnökünk elmondásából, mire ő odaért, „már égett a ház” és „több miniszterelnök ideges volt”. Ennek oka szerinte, hogy „elfogyott a pénz”, az EU gazdasági növekedése megrekedt, mivel az orosz-ukrán háború és az oroszok elleni szankciók keresztbe feküdtek neki.

Ebből az apokaliptikus képből fordultunk rá a budapesti békecsúcs kérdésére, amivel kapcsolatban Orbán is felmondta az orosz magyar álláspontot, miszerint majd akkor lesz, amikor lesz, Trump pedig képes akár a semmiből is összerántani egy hasonló volumenű találkozót bármikor. Ha akar.

„A békecsúcs nem került le napirendről, legfeljebb nem egy héten belül jön létre” - mondta a magyar miniszterelnök.

De mi lehet ezzel az uniós vezetők baja, akik mintha némi elégétellel fogadták volna, hogy a budapesti békecsúcs időpontja bizonytalan - vetette fel a riporter.

Orbán szerint az ő problémájuk az, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, sőt, „Belzebub polcára helyezték föl” Putyint, ezért probléma lenne neki, ha találkozni kéne vele. Az amerikai elnök viszont nem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni Vlagyimir Putyinnal.

Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség, „na, de hogy jön ez össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiak?” - vetette fel Orbán, hozzátéve, „ha nem gondolkodsz előre, elragad a hév, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát.”

Talán nem kell senkit emlékeztetni rá (legfeljebb a magyar miniszterelnököt), hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság 2023 márciusában adott ki elfogatóparancsot az orosz-ukrán háborúban elrabolt ukrán gyerekek ügye miatt (az elrabolt gyerekekről szóló videóriportunk, és cikksorozatunk első része).

És különösen súlyos Orbán állítása arról, hogy az európaiakat elragadta a hév, amikor Putyint háborús bűnösként kezelik, alig két nappal azután, hogy Harkivban orosz dróntámadás ért egy óvodát.

Szóval ennyit a Belzebub polcára tett Putyinról.

Közös dolgaink

Természetesen nem mentünk el szó nélkül a belpolitkai helyzet mellett sem, bár persze a miniszterelnök megemlítette a brüsszeli szálat is.

Álláspontja szerint úgy a Tisza Pártnak, mint a DK-nak Brüsszelben van a gazdája: előbbié az Európai Néppárt, utóbbié az Európai Szocialista Párt, és „mind a kettő háborút akar”.

Orbán szerint Brüsszelből általában a Brüsszelt támogató pártoknak csak az az utasítás érkezik, hogy a központi vonalat kell támogatni, ez a központi vonal pedig a háborúpárti vonal. Egyetlen olyan csoportosulás létezik ma az Európai Unióban, amelyik békepárti és háborúellenes, az a Patriótáké - tette hozzá, bár hogy akkor a Patrióták is gazdái-e valakinek, és ők is diktálnak-e valamit Brüsszelből, arra már nem tért ki.

Innen viszont könnyű volt áttérni arra, hogy idehaza az ellenzék milyen rémségekre készül, ebben a blokkban a leghangsúlyosabb rész a Tisza nyugdíjasokat sanyargató elképzelésének alapos körüljárása volt (amiről mi egyébként megírtuk, hogy elég nagy mellélövés a Fidesz részéről).

Orbánt viszont nem lehetett kizökkenteni, gyorsan felsorolta az összes olyan témát, amivel az utóbbi időben (néha egészen nemtelen eszközökkel) támadják a Tiszát, a nyugdíjasok megsarcolásától a rezsicsökkentés elvételének borzalmáig, hogy aztán gyorsan megnyugtasson mindenkit:

„Mi annak örülünk, ha minél több pénz marad az emberek zsebében. Nem elvenni akarjuk tőlük a pénzt, utána igazságos világot csinálni. Ez egy balos dolog, nekünk eszünk ágában sincs.”

Remélem, mindenki megnyugodott.