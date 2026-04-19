Dopeman: Visszaadom a díszpolgárságomat, b*zdmeg

Zajlik a választások utáni traumafeldolgozás, ki így, ki úgy értékeli a múlt vasárnap történteket.
Dopeman is elárulta, mi érinti igazán érzékenyen a kétharmados vereségben:
Ami a választás végeredményét illeti, egy dolog érint igazán érzékenyen, mégpedig az, hogy a szeretett drága VIII. kerületemből Csipke Józsefvárost csináltak a választópolgárok. Na meg hogy a first lady egy férfi. Ezért már tényleg old school vagyok. Visszaadom a díszpolgárságomat, bazdmeg.
Az Orbán Viktorral a kampányidőszakban sokat pacsizó és diskuráló, sőt, Jó Arcok néven saját DPK-t alapító rapper vélhetően arra gondolt, hogy Bódis Kriszta nyerte meg azt a választókerületet, amibe Józsefváros is tartozik, méghozzá meggyőző fölénnyel.
Ami viszont a díszpolgári címet illeti: kérdéses, pontosan mit is ad vissza Pityinger László, ugyanis a 2008 óta vezetett listán (akkor Cseh Tamás kapta meg) nem szerepel a neve, ahogy egyébként a híres józsefvárosiakat összegyűjtő aloldalon sem - ami amúgy fura, mivel azon például az Animal Cannibals is helyet kapott, mint a hazai rapszcéna jeles képviselői, akik a Józsefvárosban élnek.
