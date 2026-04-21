A Fidesz petíciót indít Sulyok Tamás hivatalban tartásáért

Az ellenzéki szerepet kóstolgató Fidesz petícióval siet Sulyok Tamás védelmére, miután Magyar Péter megválasztott miniszterelnök lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Magyar hétfői sajtótájékoztatóján ismét arról beszélt, elvárja, hogy az „Orbán-bábok”, mint például a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész, az ÁSZ elnök, a Kúria elnöke és az Alkotmánybíróság, május 31-ig távozzanak, különben a kétharmados felhatalmazásukkal eltávolítják őket a hivatalukból.

Sulyok Tamást a kegyelmi ügybe belebukott Novák Katalin helyére jelölte a Fidesz 2024-ben, elvileg 2029-ig tartana a mandátuma. Tavaly már a fideszesített Index is tehertételként írt róla, miután a Munkács elleni orosz rakétatámadásról szóló bejegyzéséből utólag törölte az orosz szót, mintha nem lett volna egyértelmű az első pillanattól, hogy ki támadták meg a várost.

Orbán Viktor miniszterelnök gratulál Sulyok Tamás megválasztott köztársasági elnöknek az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. február 26-án.
A fideszes petícióban most azzal érvelnek a maradása mellett, hogy „ha az elnök úr megfutamodik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait”. A biztonság kedvéért még azt is leírták, hogy „Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak”. Majd mintha csak az elmúlt 16 év történéseire utalnának, azt írják: „Ami ellenzékben homályos maradt, hatalmon radikálissá válhat, különösen a kétharmados többség támogatásával, köztársasági elnöki vétó nélkül.” Abban bíznak, hogy a petíció hozzájárul ahhoz, „hogy a lemondás politikai ára emelkedjen, és emlékeztesse őt arra, amit milliók várnak el: tartson ki, éljen törvényes hatásköreivel, és védje meg közös értékeinket”.

