Négy mandátumot bukott úgy a Tisza, hogy a listás szavazóik nem szavaztak át egy az egyben az egyéni jelöltre is

A 106-ból mindössze 7 olyan választókerület volt az országban, ahol a listás szavazatok alapján a Fidesz népszerűbb volt a Tiszánál. Az egyéni mandátumokat azonban nem ez dönti el, hanem a jelöltekre adott szavazatok. A Fidesz négy olyan választókerületben is győzni tudott úgy, hogy a pártlistán kevesebb szavazatot kapott a Tiszánál. Egy mandátumot viszont elbukott azzal, hogy a tiszás jelölt írta felül a helyi pártszimpátiákat.
A Fidesz így nem 7, hanem 10 egyéni mandátumot szerzett (ami persze így is elképesztően durva visszaesés a 2022-es 87-hez képest.)
A listás szavazatok alapján fideszesnek mondható hét választókerületből három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, az ukrán és a román határ mellett. A vásárosnaményi központú Szabolcs-Szatmár 4-es az ország legfideszesebbje, itt 10 százalékponttal népszerűbb a távozó kormánypárt az érkezőnél. Ugyanakkor itt is jelentősen meggyengült a Fidesz. 2022-ben a pártlistás szavazatok 70,5 százalékát gyűjtötték itt be, most 52,44 százalékig jutottak.
Abban nincs változás, hogy a most legerősebb fideszes választókerületek voltak 4 éve is a legerősebbek, de óriási a visszaesés százalékban.
A másik véglet: Budapest 5 oevk, ez a VI–XIII. kerület, ahol 24 százalékot kapott a Fidesz, de nem érte el a 25 százalékot Szegeden sem.
A 7 fideszes választókerületből csak hatban nyert egyéni mandátumot fideszes jelölt. A választási csalásokról készült, A szavazat ára című filmben súlyosan érintett, nyírbátori központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 6 oevk-ban elbukott az a Simon Miklós, aki az előző hét választásból hatot megnyert. A Fidesz a listás szavazatok 47,84 százalékát kapta meg itt, a Tisza 46,27-et. Csakhogy Simon 2,09 százalékponttal alulteljesített a Fideszhez képest (45,75 százalékot kapott), a tiszás Barna-Szabó Tímea pedig a pártjánál jobban szerepelt, 47,91 százalékkal nyert.
Négy választókerület van tehát, ahol ez fordítva alakult, és a fideszes jelölt borította a listás papírformát. Ami meglepő: nem azok a fideszesek szereztek így mandátumot, akik a legnagyobb arányban voltak népszerűbbek a pártjuknál a választókerületükben.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Ahol egyáltalán nyerni tudtak fideszesek, többnyire ott is nagyon szoros volt a verseny. A megyék több mint feléből teljesen kisöpörték a fideszes képviselőket. Soha nem szavaztak még ennyien egy pártra, mint most a Tiszára.