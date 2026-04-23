Iráni vezetők szerint „lehetetlen” a Hormuzi-szoros újranyitása

Csütörtök hajnalra az iráni erők újabb két hajót is elfogtak a kritikus fontosságú Hormuzi-szorosban. Így a korábbi béketárgyalások ellenére továbbra is patthelyzet van a kritikus hajózási útvonal ügyében. Most az is kérdéses – írja a Guardian –, hogy folytatódnak-e egyáltalán a béketárgyalások.

Április 8-án Trump bejelentette, hogy kéthetes tűzszünetet hirdet, Irán pedig azt, hogy megnyitja a Hormuzi-szorost. Egy hét múlva meg is indultak a kereskedelmi hajók, ám a tűzszünetet nem tartották be. Bár Trump jó hírekről számolt be, Irán újra lezárta a szorost és most ott tartunk, hogy megjósolhatatlan, mikor nyílik újra a békeidőben a világ olaj- és cseppfolyósított földgázforgalmának mintegy húsz százalékát bonyolító útvonal.

A Hormuzi-szoros Fotó: -/AFP

Mohammad Bager Galibaf, az iráni parlament elnöke és főtárgyalója szerda késő este kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása „lehetetlen” lenne, amíg az Egyesült Államok és Izrael „égbekiáltóan” megsérti a tűzszünetet. Példaként említette az amerikai tengeri blokádot, a „világgazdaság túszul ejtését” és a „cionista háborús uszítást”. Egy X-en közzétett bejegyzésében hozzátette, hogy az Egyesült Államok és Izrael „nem érte el céljait katonai agresszió révén, és nem fogja elérni megfélemlítéssel sem”.

Irán Iszlám Forradalmi Gárdája korábban azt közölte, hogy haditengerészeti erőik megállítottak és partra vontattak két, a szoroson átkelni próbáló hajót. A félhivatalos iráni Tasnim hírügynökség jelentése szerint a Gárda azzal vádolta a két hajót – a panamai zászló alatt hajózó MSC Francescát és a libériai zászló alatt hajózó Epaminondas-t –, hogy „titokban próbáltak kijutni a Hormuzi-szorosból”. Az Epaminondas görög üzemeltetésű, és a görög külügyminiszter megerősítette, hogy támadás ért egy görög tulajdonban lévő teherhajót.