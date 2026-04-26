A fideszes Bánki Erik sem ül be a parlamentbe

Nem ül be az új parlamentbe Bánki Erik – mondta a fideszes politikus a Pécs Aktuálnak. Emellett hozzátette, hogy visszavonul a „frontpolitikától” is, ennek okait pedig hamarosan részletesen kifejti a közösségi oldalán.

Bánki Erik még 1989-ben, 19 éves korában lépett be a Fideszbe, a párt mohácsi csoportjának egyik alapítója volt. 1998 óta minden parlamentnek tagja volt, kivételt csak az a két év jelentett, amikor 2012 és 2014 között rövid időre az Európai Parlamentbe ült át. Idén a Fidesz országos listájának 30. helyéről került volna be az Országgyűlésbe.

Neki köszönhető a tao-rendszer, az ő neve került elő újra és újra a túlárazott pécsi buszvásárlás, azaz a Volvo-gate ügyében, és ő volt az, aki „elvesztette közpénz jellegét” indokolással benyújtotta a jegybank alapítványaiba tett 250 milliárd forint titkosítását lehetővé tevő javaslatot, egy másikkal pedig megóvta a Magyar Postát is attól, hogy el kelljen számolni a nyilvánosság felé a gazdálkodásával. Ugyanezt a ködösítést saját vállalkozásainál is szívesen alkalmazza. Távozásával a Parlament az egyik legnagyobb földbirtokosát veszíti el, aki tavaly még a félmilliárdos tartozása mellé is kapott valahogyan 200 millió hitelt több mint 100 hektár föld megvásárlására, de a 20 éves fia is éppen azon a környéken vett 64 hektárnyi földet csaknem 122 millióért. Gazdagodásukkal a Bánki család is felkerült a NERedeti tőkefelhalmozás című listánkra, amit ide kattintva tudtok elolvasni.

Bánki országházi karrierje során többek között tagja volt a parlamenti űrpolitikai csoportnak is, de szintén emlékezetes pillanata volt, amikor egy testcsellel próbált meg elmenekülni kérdéseink elől. Valamint ő volt az a fideszes képviselő, aki a Parlament nem létező dress code-jával mit sem törődve egy Guns N' Roses pólót vett fel a zakója alá.

Nem Bánki az egyetlen aki úgy döntött, hogy nem ül be a Parlamentbe. Orbán Viktor mellett Semjén Zsoltról, Latorcai Jánosról és Soltész Miklósról is lehet már tudni, hogy nem veszi fel listás mandátumát. A Fidesz-KDNP 52 parlamenti helyet szerzett, ebből a tíz egyéni választókerületi győztesnek fix helye van az Országgyűlésben. A többi 42 hely elvileg az országos listájuk első 42 helyén álló politikust illeti meg, ők azonban dönthetnek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumukat, ebben az esetben a lista további szereplői kerülhetnek be a helyükre.