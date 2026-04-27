Húzódik a szerb olajvállalat eladása, mindenki kivár

Elhúzódik az orosz tulajdonban álló szerb olajvállalat, a pancsovai finomítót is tulajdonló NIS eladása körüli helyzet, „mert mindenki kivár, figyeli a helyzet alakulását, hogy minél jobb feltételeket alkudjon ki a maga számára” – jelentette ki Bojan Stanić, a Szerb Gazdasági Kamara Stratégiai Elemző Részlege (Sektor za strateške analize Privredne komore Srbije) igazgatóhelyettese.

„Mindenki minél jobb helyzetet akar a maga számára teremteni, de ez nemcsak Oroszország és a Mol miatt van így, hanem az Egyesült Államok miatt is. Végső soron részben magunk miatt is, hiszen mi is minél jobb helyzetet szeretnénk Szerbia számára a NIS-en belül. A »vörös vonalak«, amelyekről a szerb hatóságok beszéltek, vélhetően gondokat okoznak, amelyek nehezítik a gyors megállapodást” – idézi Stanić szavait a Szabad Magyar Szó. Az igazgatóhelyettes szerint szerint még az sem lehetetlen, hogy a Gazprom megőrizze a tulajdonjogát a NIS-ben, amennyiben átfogóbb politikai rendezés születik.

A NIS-Gazprom egyik belgrádi benzinkútja 2025. október 9-én.
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Ahogy azt korábban írtuk: a NIS amerikai szankciók alatt áll az orosz tulajdonosai miatt, a problémát az oldhatná meg, ha az orosz részesedése egy minden érintett fél (oroszok, szerbek és amerikaiak) által elfogadott tulajdonos kezébe kerülne.

Január közepén jelentették be Belgrádban, hogy a vevő a Mol lehet, és hamarosan kiderült a vételár is, ami közel egymilliárd euró lehet. A bejelentés szerint a MOL az oroszok NIS-ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészét veszi meg, az orosz tulajdon egy kisebb, az első hírekben nem számszerűsített része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül és egy öt százalékos csomag megvásárlásával a szerb állam is növelheti a részesedését. Az adásvételről és annak nem lényegtelen geopolitikai körülményeiről, illetve feltételrendszeréről ebben és ebben a cikkben írtunk bővebben.

„A NIS sorsáról eddig két személy döntött: Alekszandar Vucsics szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Mivel az utóbbi már nincs hivatalban, a helyzet emiatt is változik” – fogalmazott korábban az egyik legismertebb szerb gazdasági újságíró-elemző, Misa Brkics. Szerinte Moszkvában az oroszpárti Orbán-kormány bukása után elgondolkodtak, hogy még mindig a magyar nagyvállalatnak kell-e megvásárolnia a NIS orosz tulajdonban lévő részét.

A Mol a NIS sorsával kapcsolatban korábban a 444 megkeresésére azt írta:

„Az OFAC (az USA Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala) május 22-ig hosszabbította meg a MOL tárgyalási engedélyét, így a tranzakciós egyeztetések jelenleg is zajlanak, a korábban aláírt keretmegállapodásnak megfelelően. A tranzakció zárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további engedélyekre, az OFAC és a szerb kormányzati szervek jóváhagyására is szükség lesz.”

