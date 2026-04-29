A Richter júniusban fizet osztalékot, de az MCC-vel még tárgyalnak

A gyógyszeripari óriásvállalat, a Richter Gedeon Nyrt. az egyik cég, aminek részvényeiből jelentős csomagot juttatott az állam a fideszes káderképző MCC-nek és modellváltó, alapítványi fenntartású egyetemek alapítványainak. Ezért különös figyelem kísérte a társaság szerdai közgyűlését, hiszen az igazgatóság azt javasolta, hogy a részvényesek között összesen 120 milliárd forintnyi osztalékot fizessenek ki a 2025-ös üzleti év eredménye alapján.

Mivel a Corvinus egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini (MUC) Alapítványnak és az MCC-nak 10-10 százalékos részesedése van a Richterben, a Semmelweis Egyetem Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványnak pedig 5,25 százaléka, az előterjesztés azt jelentette, hogy előbbiek 12-12 milliárd forintra, míg utóbbi nagyjából 6,4 milliárd forintra számíthatott az osztalékból. Csakhogy Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója egy keddi rendezvényen arról beszélt: a társaság hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztja az osztalékfizetést addig, amíg amíg nem rendeződik az egyetemi autonómiák kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között. (Magyar Péter elvárása volt a cég felé, hogy egyelőre ne fizessenek osztalékot az MCC-nek, a Tisza-kormány ugyanis az egész struktúrát felül akarja vizsgálni, és az MCC állami támogatását is meg akarják szüntetni.)

Nem csoda, hogy a közgyűlésen is kiemelt figyelmet kapott az osztalék kérdése. Dióslaki Gábor, a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete (Tebész) képviselője kérte, hogy Orbán a közgyűlésen erősítse meg, valóban elhalasztják-e az osztalék kifizetését július 1-je utánra (a közgyűlési előterjesztésben az szerepelt, hogy június 11-én kezdődjön meg az osztalék kifizetése). „Az osztalékfizetés meg fog történni júniusban a meghirdetett módon. (…) Elég annyit tudni, hogy az alapítványi részvényesekkel, hárommal, előrehaladott tárgyalások folynak a nekik jutó osztalék kifizetéséről, annak időpontjáról” – felelte erre Orbán Gábor.

A részvényesek láthatóan megnyugtatónak ítélték a vezérigazgató szavait, mert lényegében 100 százalékos támogatottsággal megszavazták a határozatot (111 948 440 igen szavazat, 2023 nem és 1019 tartózkodás). A tőzsdén is megnyugvással fogadták, hogy a piaci befektetők rendben megkapják az elmúlt év utáni nekik járó osztalékot, a Richter ugyanis 1,3 százalékot erősödött a tőzsdén, míg a részvényindex egésze csak 0,3 százalékos pluszban van.

A döntés értelmében tehát a tőzsdén tulajdont szerző intézményi és egyéni befektetők, valamint a három alapítvány mellett még 5 százalék fölötti tulajdonnal rendelkező FMR LLC – a világ egyik legnagyobb magántulajdonú vagyonkezelője – a június 11-én kezdődő osztalékfizetés során megkapják a részvényenként nekik járó 656 forintos osztalékot. Az alapítványi részvényesek számára pedig a későbbi megállapodás szerinti ütemezéssel fizetnek majd.

Az osztalék mértéke és az osztalékfizetés rendje azért volt izgalmas kérdés, mert a még a választás előtt két nappal közgyűlést tartó Mol, amelyben szintén jelentős MCC- és MUC-tulajdon van, már a választás után bejelentette, hogy elhalasztja az osztalék kifizetését a harmadik negyedévre. (Ez is Magyar Péter elvárása volt.) A Mol azon az ominózus április 10-i közgyűlésen nagyjából dupla annyira pénzt, 24,58 milliárd forintos osztalékot szavazott meg az MCC-nek, mint amennyire az Orbán Balázs vezette intézmény most a Richterből számíthat.