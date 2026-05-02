Majka az NKA-botrányról: Együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló, akik playbackről énekeltek az összes pártrendezvényen

A választás óta eltelt időszak első nagy korrupciós botránya, hogy fideszes képviselők választás előtti vurstlijaira osztottak ki milliárdokat a kulturális miniszter által felügyelt Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztül. A fekete kasszát elrejtették az NKA-n belül, ahol rendesen nyilvánosan meghirdetett pályázatokról döntenek az úgynevezett kollégiumok, de ezeket a példátlanul nagy összegeket titokban szórták ki, és jutott belőlük párthű zenészeknek is.

Az NKA vezetője és több arca lemondott, a miniszter, Hankó Balázs (akinek a saját egyéni kampányára is jutott a támogatásokból) viszont helyet kapott a Fidesz-frakcióban, és állítja, nem történt visszaélés súlyos közpénzmilliárdokkal, a művészet ízlés kérdése. Az ügyről itt írtunk bővebben.

„A fideszes kampány kifizetőhelyként szolgáló ideiglenes kollégium egy olyan erkölcsi mocsár, amiben együtt fullad meg a pénzben a sok seggnyaló, akik playbackről énekeltek az összes pártrendezvényen”

– posztolta most az ügyről Majoros Péter Majka.

„Dopeman, Muri Enikő és még egy pár hiteles arc a magyar kultúrából 5 millió Ft-ot kapott, miközben olyan cégek, akiket 2 hónappal a pályázat megnyerése előtt alapítottak, nyertek 400-450-500 millió Ft-ot. Ezek az ostoba barmok azt se látták, hogy az ő pofájukat használták fel arra, hogy mások tovább gazdagodjanak” – írja a Facebookon.

Szerinte az érintettek „piaci alapon nem működő, kitartott kamuművészek, akik örülnek a csirkefarhátnak, közben meg az igazi fideszes haverok két pofára zabálták az argentin steaket”.