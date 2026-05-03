Hegedűs Zsolt: Miközben az NKA-nál repkedtek az 500 milliók, a méltányossági gyógyszerkérelmek akadoznak

Miután Hankó Balázs „magasan képzett gyógyszerész”, „különösen nehéz hallgatni, ahogy az NKA körüli botrányos pénzosztást azzal próbálja elintézni, hogy a kulturális döntések ízlésbeli kérdések, és majd utólag kiderül, megvalósult-e a támogatott kulturális tartalom” – írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter Hankó ATV-s interjújára reagálva.

Mivel Hankó miniszterként az NKA elnöke volt, az ő felelősségi körében mentek ki százmilliók és milliárdok – írja Hegedűs. Ahogy arról beszámoltunk, 10 milliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből, fideszes rendezvényeken rendszeren fellépő celebeket is milliókkal támogattak, több százmillió forintot kaptak frissen alakult cégek.

A botrány hatására az NKA döntőbizottságának több tagja lemondott, és állítják, ők nem ezeket hagyták jóvá. Hankónak volt egy miniszteri kerete is.

Hegedűs szerint a fájdalmasabb kontraszt, hogy noha az egészségügy Pintér Sándor tárcájához tartozott, Hankó kormánytag volt, bent ült a kormányüléseken. „Gyógyszerészként pontosan tudnia kellett volna, mit jelent az egyedi méltányossági gyógyszerkérelmek rendszere. Mit jelent egy betegnek esetleg több hónap várakozás. Mit jelent egy családnak egy elutasítás, ami után nincs fellebbezési lehetőség. Mit jelent egy végstádiumban lévő embernek egy utolsó terápiás lehetőség.”

És miközben az NKA-nál 500 milliók repkedtek, addig a méltányossági gyógyszerkérelmeket intéző Batthyány-Strattmann László Alapítványnál felhalmozódó beadványokról, akadozó működésről, elégtelen finanszírozásról lehetett olvasni - tette hozzá. (Az alapítvány elismerte a felhalmozódott kérelmeket, de szerintük nincsenek nagy csúszások.)

„Egy gyógyszerésztől azt várnám, hogy erre érzékeny legyen. Egy minisztertől azt várnám, hogy kérdezzen és cselekedjen” – írta Hegedűs, aki szerint Hankónak ilyen helyzetben nem ízlésről, hanem felelősségről kellene beszélnie.

„Az a közöny, hazugságok, terelések, hallgatások, felelősséghárítás, amit Hankó Balázs a riportműsorban mutatott, nemcsak ízléstelen volt, hanem etikátlan is.”

Szerinte a kérdés inkább az, hogy mikor vállalja a politikai felelősséget, mikor mond le miniszteri tisztségéről (ez jelen helyzetben formalitás, május 9-én leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter, utána pár nappal megalakul az új kormány), és mikor adja vissza a parlamenti mandátumát.

Hegedűs szerint egy normális országban erre 24 órája lenne. A posztját azzal zárta, vége kell hogy legyen a következmények nélküli Magyarországnak, és ha az NKA-s pénzosztásál jogsértés történt, a jog előtt is felelnie kell Hankónak.