Az utolsó napra Rogán Antal feltalálta a leiratkozás gombot

Az ötödik Orbán-kormány utolsó teljes napján a Rogán Antal által felügyelt állami propaganda centrum, a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) feltalálta a leiratkozás gombot. Olvasónk a következő e-mailt kapta május 8-án, pár perccel este 8 óra után a KTK-tól:

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tájékoztatjuk, hogy mostantól a leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu e-mail-címen történő leiratkozás mellett lehetősége van az alábbi Leiratkozom gombra kattintással is leiratkozni Magyarország Kormánya hírleveleiről.

Amennyiben leiratkozik, kérjük, kattintson a Leiratkozom gombra, ezt követően a felugró ablakban adja meg a jelen hírlevél alján található, korábban regisztrált e-mail-címét és erősítse meg törlési szándékát a leiratkozom a hírlevélről gombra kattintással.

Tisztelettel,

Kormányzati Tájékoztatási Központ

Ez volt az az e-mail cím, amiről egészen mostanáig többek között azok is megkapták a kormányzati propagandát, akik még a koronavírus-járvány idején feliratkoztak a vakcinainfo.gov.hu-n, hogy értesítést kapjanak arról, felvehetik-e a Covid-oltást.

Sokan hiába próbáltak, nem tudnak leiratkozni a kormányzati hírlevélről, amivel kapcsolatban már az oldal indulásakor, 2020 decemberében felmerültek adatvédelmi aggályok. Gyanús volt, hogy aki bejelentkezett az ingyenes oltásra, az ezzel automatikusan átadta az adatait a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodának.

Azt ígérték, a regisztráló akkor kap tájékoztatást a vakcinával kapcsolatos információkról és a további lépésekről, ha jóváhagyja a további kapcsolattartást, és engedi, hogy tartósan kezeljék az adatait. De az oltáshoz megadott címre az idei kampányban már olyan üzenet érkezett a Kormányzati Tájékoztatási Központtól, amiben azzal vádolják az ellenzéket, hogy katonákat és fegyvereket küldene Ukrajna területére.

A kormány 2022 márciusában választási törvényt is sértett azzal, hogy a koronavírus-hírlevélben kampányolt az ellenzék ellen.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szerint a kormány nem sértett jogot azzal, hogy a járványügyi tájékoztató hírlevélre feliratkozók kormányzati propagandát kapnak.

Leiratkozni eddig jóformán lehetetlen volt, legutóbb 2022 januárjában írt arról a Telex, hogy többen nem tudnak leiratkozni a kormány hírleveléről, hiába kérik, hogy töröljék a címüket. Ezt végül több mint négy évvel később, egy nappal az új parlament eskütétele előtt sikerült megoldani.