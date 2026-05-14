A második vonat siklott ki épp ma, amikor Lázár János a volt minisztériuma eredményes működéséről írt búcsúposztjában

Egy napon belül két komoly baleset is történt a Magyar Államvasutaknál. Hajnalban a Nyugati pályaudvaron egy emeletes KISS motorvonat siklott ki az egyik váltónál, emiatt három vágányon órákig szünetelt a forgalom a Nyugatiban.

De azon a vonaton legalább nem voltak utasok, nem úgy, mint azon a Keletiből 12:10-kor indult Békés IC-n, amely csütörtök délután a Békés megyei Gyoma mellett siklott ki.

„Sajnos sérültünk is van: az elsődleges információk szerint a két érintett utas egyike könnyebben, a másik súlyosabban sérült. A szerelvény négy kocsija hagyta el a síneket, mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát”

– írta az esetről szóló Facebook-posztjában a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt úgy fogalmazott, hogy „a baleset konkrét okát csak alaposabb vizsgálat tudja tisztázni”, de most ennél jóval fontosabb feladatnak nevezte az utasok biztonságba helyezését és a továbbutazásuk biztosítását. „Kollégáink a helyszínen nagy erőkkel dolgoznak, én is a baleset helyszíne felé tartok. Hamarosan újabb részletekkel jelentkezem” – zárta a bejegyzését.

Frissítés: Hegyi Zsolt fél ötkor újabb információkat osztott meg az esetről. A vonaton 240-en utaztak, a vonatról mentésük még folyik. A súlyos sérültet mentőhelikopter szállította kórházba, ő éppen a mosdóból tartott vissza a helyére, amikor a baleset bekövetkezett.

A szomorú, személyi sérüléssel is járó baleset egyébként nagyjából akkor történt, amikor a távozó közlekedési miniszter, Lázár János a Facebookján azt írta: „elkészítettük a leltárt, amit nyugodt lelkiismerettel adtunk át az utánunk következőknek. Nemcsak azért, mert az ÉKM tevékenysége törvényes volt, hanem azért, mert eredményes is”.

Megszólalt a kisiklás ügyében a tegnap hivatalba lépett közlekedési miniszter, Vitézy Dávid is. Ezt írta: „Személyi sérüléssel is járó vasúti baleset történt Gyománál, az egyébként néhány éve felújított pályán. A mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény négy kocsija kisiklott. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak az oldalukra, ám sajnos így is történt személyi sérülés: jelenlegi információink szerint egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett”.

Vitézy azzal zárja a posztját, hogy ő is úton van a helyszínre.