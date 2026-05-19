Az ÁSZ üzeni Magyar Péternek, hogy eddig sem kutakodtak minisztériumok pincéjében, és ezután sem fognak

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) „a választást követően és nem a kampány időszak alatt ellenőrzi a kampányfinanszírozás jogszerűségét” – reagált közleményében az ÁSZ Magyar Péter hétvégi videójára. A miniszterelnök a videóban arról beszélt, hogy olyan ledarált dokumentumokat talált a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) pincéjében, amiket az ÁSZ-nak vizsgálnia kellett volna.

„Több bűncselekményt is felvet, amit itt látunk, tiltott pártfinanszírozást és egyéb bűncselekményeket. Ezeket egyrészt az Állami Számvevőszéknek kellene, kellett volna vizsgálnia, de nyilván a hatóságok, a rendőrség is ki fogja vizsgálni” – mondta a hétvégén Magyar Péter.

Az ÁSZ szerint az „ilyen lépések az egyértelmű törvényi szabályozással ellentétesek és az Állami Számvevőszék alkotmányos szerepével összeegyeztethetetlenek lennének”. A vizsgálatot csak azután tudják elkezdeni, hogy a pártok a választás után benyújtották a részletes elszámolásokat – erre hatvan napjuk van a választás után.

Azt is írják, hogy a „dokumentumokról a Tisza Párt május 17-i sajtótájékoztatóján kívül más információs forrás nem áll és nem is állhatott” a rendelkezésükre. Így a közlemény szerint „a vizsgálatot hiányolni gyakorlati szempontból is kérdéses”.

A közlemény hozzáteszi, hogy korábban sem tartottak rendszeres kutatást minisztériumok pincéjében, és jogszabályi felhatalmazás hiányában a jövőben sem terveznek.

(Az ÁSZ elnöke, Windisch László is azok között a közjogi méltóságok között van, akiket lemondásra szólította fel korábban Magyar Péter.)

Magyar a minisztériumi épület pincéjében tizenöt-húsz zsák ledarált iratot; Fidesz-szóróanyagokat; lázárinfós anyagokat; illetve a Fidesz-kampányban fontos szerepet játszó DPK-gyűléseken használt zászlókat talált.

Lázár Jánosék egyébként korábban azzal védekeztek, hogy a minisztérium munkatársai munkaidő után vesznek részt a lázárinfós munkában, így nincs közük a minisztériumi munkájukhoz.