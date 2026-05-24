Gulyás Gergely a kegyelmi ügyről: Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, sosem fogom megtagadni őt

„Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt” – írta legújabb Facebook-posztjában Gulyás Gergely, továbbra is napirenden tartva a kegyelmi ügyet. A Fidesz frakcióvezetője szerint 2024 februárja óta ismert, hogy Balog Zoltán járt el a köztársasági elnöknél a kegyelem érdekében. A napokban nyilvánosságra hozott dokumentumok szerinte cáfolják azt, amit Magyar Péter a kampányban mondott, és „megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer: a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott és ezért vállalta a felelősséget”.

Szombaton egy késő este közzétett MTI-közleményben szólalt meg Balog Zoltán egykori köztársasági elnöki tanácsadó. (Négy nappal azután, hogy bejelentette: nincs több mondanivalója a kegyelmi ügyben játszott szerepéről annál, mint amit eddig elmondott.) Ebben azt írták Balogot idézve, hogy „egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél Kónya Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását”.

Balog megszólalására Magyar Péter is reagált, ez késztette válaszra Gulyás Gergelyt is. Magyar posztja így szólt: „Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balog Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a Parlamentben?”

Novák Katalin 2023. április 27-én, a pápalátogatás alkalmából adott köztársasági elnöki kegyelmet K. Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. 2019-ben 3 év 4 hónap börtönre ítélték, amiért kényszerítéssel próbált segíteni felettesének, Vásárhelyi Jánosnak. Vásárhelyi, a bicskei gyermekotthon igazgatója 2004-16 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. K. Endrének nem csupán tudomása volt ezekről az esetekről, súlyosabb bűne is volt. Miután a gyerekek a rendőrséghez fordultak, és végre nyomozás indult a pedofil igazgató ellen, arra próbálta kényszeríteni a gyerekeket, hogy változtassák meg a vallomásukat.

A hét elején Magyar Péterék nyilvánosságra hozták a kegyelmi üggyel kapcsolatos, az Igazságügyi Minisztériumban található iratokat, a Sándor-palota pedig péntek reggel tette közzé a dokumentumokat. Ezekből kiderült, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter mellett Novák saját hivatala, a jogi igazgatóság, de még kabinetfőnöke sem javasolta, hogy kegyelmet adjon K. Endrének. Az elnöki hivatal összefoglalója egyértelművé tette, hogy a kegyelmet Novák egy magánakcióval adta meg, és a döntéséről, a szokásostól eltérően, a saját stábját sem tájékoztatta.

Ahogy azt a 444-en is írtuk, a Sándor-palotában látták, hogy Novák ámokfutásra készül, ezért „a bevett gyakorlattól eltérően” két különböző iratot készítettek és tettek Novák Katalin elé ugyanolyan ügyszámon, a KEH/2787-6/2023-on: egy olyat, amiben az áll, hogy „a kérelmet elutasítom", és azt, amit aztán végül Novák aláírt, amely úgy szól, hogy a kegyelmet megadja az elnök. Nem tudni, mi zajlott akkoriban Novák körül, de azt nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a szokatlan lépések arra utalnak, hogy a környezete már akkor érzékelte, hogy valami nem kerek a K. E.-ügyben, Novák valamiért ebben az egy kérelemnél a saját feje után akar menni, ami nem vezet majd jóra.