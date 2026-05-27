Már nem kell aggódnom, hogy az elhangzott információk közvetlenül a Kremlhez kerülnek, ha a magyar kormánnyal tárgyalunk – Észtország külügyminisztere a 444-nek

Az elmúlt hetekben megszaporodtak a drónincidensek a Baltikumban: rendszeresen jutnak az oroszok által eltérített ukrán drónok az észt, a lett és a litván légtérbe. Az észt álláspontot első kézből meg tudtuk kérdezni Margus Tsahkna külügyminisztertől a prágai Globsec konferencián. Interjúnkban Észtország biztonságpolitikai szempontjai mellett természetesen szóba került az új magyar kormány, és az is, hogy miért tulajdonítottak különösen nagy jelentőséget a magyar választásoknak Észtországban.
Mennyire aggasztóak ezek a gyakori drónbehatolások a balti államok számára? Ezzel egy időben Oroszország egyre fenyegetőbb retorikát alkalmaz a balti államokkal szemben. Mi állhat ennek hátterében?
Egy dolog biztos: Putyin nagyon aggódik és tart ezektől a „mélységi csapásos szankcióktól” – ahogy az ukránok mostanában ezeket a mélységi támadásokat nevezik. És amit látunk, tudja, Szentpétervár, Uszt-Luga... ezek a kikötők létfontosságúak Putyin számára. A gáz- és olajexport közel 60 százaléka ezeken keresztül zajlik, Ukrajna pedig egyre sikeresebb ezen a téren. Ennek a helyzetnek a mellékhatásaként jelennek meg ezek az ukrán drónok a mi területünkön; Oroszország ugyanis elektronikus zavarással felénk tereli őket. Természetesen jobban örülnénk, ha nem lennének drónbehatolások, de azt is pontosan értjük, hogy ezek olyan következmények és mellékhatások, amelyekért elsősorban Oroszország a felelős, hiszen nem Ukrajna támadja a mi országunkat.
Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy Oroszország most természetesen megpróbálja kihasználni a lehetőséget az álhírek terjesztésére: azzal vádolja a balti államokat és Finnországot, hogy megengedjük a területünk használatát az Oroszország elleni ukrán támadásokhoz. Ez nem igaz, soha nem engedtünk meg ilyesmit. Valójában az történt, hogy Oroszország volt a felelős a jelzavarásokért – nem tudom pontosan, mik a technikai részletek –, de mostanra határozott reakciót kaptunk a NATO-tól, a főtitkártól, más országoktól és az NB8 (Nordic-Baltic Eight – Északi-Balti Nyolcak) vezetőitől is. Oroszország megpróbálja megosztani a nyugati és a NATO-egységet az olyan vádakkal, hogy részesei vagyunk a háborúnak, miközben folyamatosan az eszkalációval riogat. De az egyetlen fél, amelyik valójában eszkalálja a helyzetet, az pont Oroszország.
A fő céljuk az is, hogy mi erre reagálva nyomást gyakoroljunk Ukrajnára, hogy állítsa le ezeket a támadásokat. Mi viszont nem fogjuk ezt tenni, mert Ukrajnának minden joga megvan ezekhez a csapásokhoz.
Ráadásul a hatásuk is látszik: Putyin valóban mélyen aggódik, mert a gazdasága nem áll jól, és egyre több belföldi kényszerintézkedést, nyomást és korlátozást látunk, ami valójában gyengíti a pozícióját. Szóval természetesen meg kell szabadulnunk ezektől a drónoktól, és növelnünk kell a védelmi képességeinket. De ez az álláspontunk: nem örülünk a helyzetnek, de ezek az Ukrajna elleni orosz agresszió közvetlen következményei.
Ön ugye nem ért egyet azokkal az elemzésekkel – amelyekre néhány hete Zelenszkij elnök is utalt –, miszerint Oroszország valamilyen akciót tervez a balti államok ellen, hogy így tegye próbára a NATO egységét?
Már több mint húsz éve látjuk, hogy Putyin folyamatosan teszteli a balti államokat és a NATO egységét. Láthattuk ezt tavaly szeptember 19-én is, amikor a valaha volt legdurvább légtérsértést követték el ellenünk három vadászgéppel. Ez egyértelműen a NATO egységének a tesztelése volt. Akkor összehívtuk a 4. cikkely szerinti konzultációt, és a NATO rendkívül egységesen lépett fel, ahogyan az ENSZ Biztonsági Tanácsa is a történtek után. Szóval teljesen egyetértek azzal, hogy Putyin újabb próbák elé állítja és nyomás alatt tartja a nyugati egységet. Jelenleg viszont nem látunk valódi katonai jelenlétet vagy csapatmozgásokat a határaink túloldalán, mivel Oroszország elakadt Ukrajnában. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy Oroszország továbbra is aktívan keresi a lehetőségeket a NATO egységének tesztelésére.
Tegyük fel, hogy megvalósul a béke Ukrajnában. Léteznek olyan forgatókönyvek, miszerint Oroszország ezután máshol próbálna meg provokációkat végrehajtani – mondjuk a balti régióban, az úgynevezett „Narva-forgatókönyv” vagy hasonlók mintájára? Lát bármi esélyt egy balti államok elleni támadásra?
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
