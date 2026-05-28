Ez most a nulladik pillanat

Miután 2023 decemberében hivatalba lépett Lengyelországban Donald Tusk kormánykoalíciója, több mint egy tucat civil szervezet addigi vezetője került miniszteri, miniszterhelyettesi és felügyeleti pozíciókba, kiüresítve ezzel a civil szektor egyes részeit. Olyan helyzetben történt mindez, amikor égető szükség lett volna az új kormány felügyeletére.

Másfél évvel később Ewa Kulik-Bielińska, a Stefan Batory Alapítvány akkor leköszönő igazgatója egy az OKO.press által is közölt írásában arra világított rá, hogy a civil szervezetekből a kormányzati pozíciókba való átmozgatások „nem eredményeztek új minőséget a szervezetek, a kormány és a parlament közötti kapcsolatokban”. Akkor azt írta, hogy a konzultációs folyamatok nem javultak a korábbiakhoz képest, a szervezeteket pedig továbbra is „kérlelőként, nem pedig partnerként, a tudás és szakértelem forrásaként” kezelik. De a legfontosabb meglátása talán az volt, hogy a kormányzati pozícióban dolgozó egykori kollégákkal szembeni kritikát a civil szervezetekben elnyomja a személyes lojalitás.

A Tisza Párt áprilisi kétharmados győzelme után a kormányváltással ha egyelőre nem is ugyanolyan, de bizonyos pontokban akár a lengyelországihoz hasonló helyzet lehet kialakulóban Magyarországon is. Már ha nem figyelünk oda már most, a nulladik pillanatban.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter például a beiktatása után jelentette be, hogy helyettes államtitkára Sipos Katalin biológus lesz, aki a WWF Magyarország igazgatói székéből ült át a minisztériumba, hogy „a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet”. Gajdos úgy fogalmazott, Sipos „személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg”.

Egy hónappal a választás után derült ki az is, hogy az új kormányban Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítvány alapítója felel majd a gyermekvédelemért a Szociális és Családügyi Minisztériumban mint gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurkó 2016-ban alapította a Hintalovon alapítványt, ami szakmai szinten az egyik legelismertebb gyermekvédelmi szervezetté nőtte ki magát.

Nem véletlenül kerestem meg „a gyerekek – politikai célú – szerepeltetése az új kormány működése alatt” munkacímű témámban őket – az alapítványon belül is Stáhly Kata pszichológust, gyerekjogi szakértőt –, hogy válaszokat kapjak a kérdéseimre: milyen véleménnyel vannak, illetve a jövőre nézve milyen ajánlásaik lennének

a sükösdi tamburás gyerekek Parlamentben való szerepeltetéséről,

az új miniszterelnök gyerekeinek vörös szőnyeges szerepeltetéséről,

Bódis Kriszta ózdi Hétes telepen felvett videójáról, amin helyi gyerekekkel szedet(et)t fel szemetet,

illetve arról az esetről, amikor 2025 decemberében Magyar Péter és Bódis Kriszta faggatott egy mindössze 11 éves gyereket, aki a gyermekvédelemből szökött el.

Az utóbbival kapcsolatos problémákat Diószegi-Horváth Nóra is felvetette véleménycikkében, amiben arról írt, hogy „teljes agyrém, ami a Zsolti bácsi-ügy körül történik”. De ahogy akkor is írta, a közvélemény továbblépett, a gyermekvédelem visszásságaira, az abban élők tarthatatlan helyzetére vetülő fókusz elhomályosult, és természetesen fogalma sincs senkinek arról, hogy a 11 éves gyerekkel mi történt azóta, hogy bárki figyel-e még rá – így az ezzel kapcsolatos kérdések továbbra is állnak.

Bár Bódis Kriszta a bejegyzését kritizáló cikkünk után azonnal törölte a gyerekeket felhasználó videóját, vagyis ebben az esetben látszólag működött a kritika utáni önvizsgálat, fontosnak éreztem az erről való beszélgetés folytatását, ahogy annak a témának a felvetését is, hogy egy, a többség számára felemelőnek tűnő pillanat valóban szükséges volt-e.