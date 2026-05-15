Sajnos az új kormánybiztos ugyanott folytatja a gyerekek kampánycélú felhasználását, ahol Pócs János abbahagyta

Az új kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára, Gyurkó Szilvia a Hintalovon Alapítvány élén korábban külön kampányt indított azért, hogy a politikusok ne használhassák biodíszletként a gyerekeket a közösségi oldalaikon. Pár ezer lájkért a Fidesz politikusai Orbán Viktortól Pócs Jánosig egészen szemérmetlenül kampányoltak gyerekekkel, volt olyan fideszes polgármester, aki a városházi dolgozók gyermekeinek adott Mikulás-csomagra nyomtattatta rá a saját fejét. A Hintalovon többek között az ilyen esetek miatt írta bele az iránymutatásába, hogy „egy gyerek nem díszlet, ami szerethetőbbé tesz egy pártot, nem eszköz, ami érzelmi alapú szavazatokat hoz”.

Sajnos a jelek szerint az iránymutatás nem jutott el Bódis Kriszta kormánybiztoshoz, aki a pénteki videójában pont ott folytatta a gyerekek felhasználását, ahol Pócs János abbahagyta.

A kormánybiztos visszament az ózdi Hétes telepre, ahol korábban az alapítványával integrációs programot vezetett. A mostani videóban azonban a kormánybiztos a kameráknak pózolva kioszt néhány szemeteszsákot és gumikesztyűt a helyi gyerekeknek, majd felszed velük néhány darab szemetet. Közben azt is hallhatjuk, hogy a Budapestről érkezett képviselő utasításokat ad a telep lakóinak lakókörnyezetük megtisztításához.

Az sajnos többszöri megtekintésre sem derül ki a videóból, hogy a lájkvadászaton és a kormánybiztos személyes brandjének építésén túl milyen szempont indokolta a gyerekek szerepeltetését. Nem ad sokkal több kapaszkodót a videó leírása sem, Bódis mindössze annyit írt hozzá, hogy „ma Ózdon, a Hétes telepen a mindenhonnan kívülről idehordott szemét szedésével telt a nap első fele”.

Mindenesetre a Budapest 2-es választókörzetében képviselővé választott Bódis már nem egy társadalmilag érzékeny aktivista benyomását kelti, hanem csak egy nyomuló politikusét.