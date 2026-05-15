Sajnos az új kormánybiztos ugyanott folytatja a gyerekek kampánycélú felhasználását, ahol Pócs János abbahagyta

vélemény

Az új kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkára, Gyurkó Szilvia a Hintalovon Alapítvány élén korábban külön kampányt indított azért, hogy a politikusok ne használhassák biodíszletként a gyerekeket a közösségi oldalaikon. Pár ezer lájkért a Fidesz politikusai Orbán Viktortól Pócs Jánosig egészen szemérmetlenül kampányoltak gyerekekkel, volt olyan fideszes polgármester, aki a városházi dolgozók gyermekeinek adott Mikulás-csomagra nyomtattatta rá a saját fejét. A Hintalovon többek között az ilyen esetek miatt írta bele az iránymutatásába, hogy „egy gyerek nem díszlet, ami szerethetőbbé tesz egy pártot, nem eszköz, ami érzelmi alapú szavazatokat hoz”.

Sajnos a jelek szerint az iránymutatás nem jutott el Bódis Kriszta kormánybiztoshoz, aki a pénteki videójában pont ott folytatta a gyerekek felhasználását, ahol Pócs János abbahagyta.

Részlet Bódis Kriszta kormánybiztos videójából (a gyerekek arcát mit takartuk ki)
Fotó: Bódis Kriszta public/Facebook

A kormánybiztos visszament az ózdi Hétes telepre, ahol korábban az alapítványával integrációs programot vezetett. A mostani videóban azonban a kormánybiztos a kameráknak pózolva kioszt néhány szemeteszsákot és gumikesztyűt a helyi gyerekeknek, majd felszed velük néhány darab szemetet. Közben azt is hallhatjuk, hogy a Budapestről érkezett képviselő utasításokat ad a telep lakóinak lakókörnyezetük megtisztításához.

Az sajnos többszöri megtekintésre sem derül ki a videóból, hogy a lájkvadászaton és a kormánybiztos személyes brandjének építésén túl milyen szempont indokolta a gyerekek szerepeltetését. Nem ad sokkal több kapaszkodót a videó leírása sem, Bódis mindössze annyit írt hozzá, hogy „ma Ózdon, a Hétes telepen a mindenhonnan kívülről idehordott szemét szedésével telt a nap első fele”.

Fotó: Bódis Kriszta public/Facebook

Mindenesetre a Budapest 2-es választókörzetében képviselővé választott Bódis már nem egy társadalmilag érzékeny aktivista benyomását kelti, hanem csak egy nyomuló politikusét.

vélemény hetes ózd politika Tisza Párt gyurkó szilvia hintalovon alapítvány Budapest 2-es választókörzet Bódis Kriszta pócs jános gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyek politikai pedofília
Kapcsolódó cikkek

Egy szervezet kampányt indított, hogy a politikusok ne használhassák biodíszletként a gyerekeket

Fontos, hogy a gyerekek tájékozódni tudjanak a közéleti kérdésekben, de ez ne csak a közös fotókról szóljon.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Szemérmetlenül kampányol tovább kisgyerekek előtt a fideszes Pócs János

Elszabadult kampányágyú.

Haszán Zoltán
elmebaj

Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítója felel majd a gyermekvédelemért az új kormányban

A leendő oktatási miniszter jelentette be. Gyurkót az előző kormány sorosistának tartotta, és listára tette, az új kormány felismerte a lehetőséget az egyik legaktívabb és legismertebb gyerekvédőben.

Bódog Bálint
belföld

Orbán Viktor egyszerűen képtelen távol tartani magát az óvodásoktól a kampányban

Nagyon belejött a politikai pedofíliába a miniszterelnök úr.

Király András
bűnügy