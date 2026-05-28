Kormányváltás utáni első ülésére készül a Fővárosi Közgyűlés

Először ülésezik pénteken a Fővárosi Közgyűlés az országgyűlési választások után.

Meglátjuk, mihez kezd egymással a két legnagyobb frakció, a Tisza és a Fidesz, miután előbbi ellenzékből kormányra került, utóbbi viszont kormányról ellenzékbe szorult az országos politikában.

Foghíjas lesz az ülés, sok az eldöntendő kérdés.

Honnan indulunk?

Utoljára februárban ülésezett a Fővárosi Közgyűlés, építő jellegűnek azonban azt az ülést (vagy akár a januárit) már nem nagyon lehetett nevezni, a Fidesz és a Tisza ugyanis leginkább azzal volt elfoglalva, hogy egymást ekézze. Egy sor dolgot már azzal ütöttek el a tiszás képviselők, hogy majd a kormányváltás után térjenek rájuk vissza - így halasztották el például a fővárosi cégek üzleti terveivel kapcsolatos szavazást is, ami egyébként nagyon nem mindegy a város működőképessége szempontjából, meglátjuk, így a kormányváltás után mire jutnak velük.

Mindenesetre az országgyűlési választás jelentősen átrendezte a Fővárosi Közgyűlést is, összeférhetetlenség miatt összesen öt képviselő adta vissza a mandátumát, ezzel együtt a hatból rögvest három frakció éléről is távoztak a vezetők:

A Tiszától Bujdosó Andrea immár a parlamenti frakciót vezeti, tőle Orbán Árpád vette át a vezetői feladatokat a fővárosban,

a Podmaniczky Mozgalom egykori feje, Vitézy Dávid közlekedési miniszter lett, posztját Gál József örökölte, a mandátumot pedig Hutiray Borbála kapta meg,

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz eddigi frakcióvezetője pedig listáról jutott be a parlamentbe, őt Szepesfalvy Anna váltja.

A Tisza ezen kívül elbúcsúzott Porcher Árontól is, sok választásuk pedig nem volt, hogy kit ültessenek a két megüresedett helyre, a listájukon ugyanis már csak Kulja András és Lakos Eszter maradt, ők viszont mindketten EP-képviselők is egyben, így viszont a Tisza-frakcióban jelenleg négy olyan képviselő is van, aki mindkét poszton jelen van. Nehezítés a ciklus végéig a Tiszánál, hogy mivel több jelöltjük nem maradt a listán, ha mostantól kiesik valaki, a jelenlegi szabályok szerint már nem lesz kivel pótolniuk.

Orbán Árpád, a Tisza új frakcióvezetője. Fotó: Németh Dániel/444

Járulékos következménye a dolognak, hogy az eddig megszokott szerdai ülésnap helyett most péntekre lett összehívva a közgyűlés kifejezetten a Tisza-frakció kérésére, az EP-képviselőknek ugyanis szerdánként máshol van dolguk. Ehhez képest a két új képviselő még nem is ülhet be a közgyűlésbe, annak ellenére ugyanis, hogy rajtuk kívül más választás nem volt, a jogszabályban meghatározott határidőig nem sikerült leadni a nevüket az illetékes választási bizottságnak, így 10 helyett 8 képviselővel futnak neki az ülésnek.

A Fideszből Szentkirályi mellett Radics Béla ült még be a Parlamentbe, itt is két mandátumot kellene feltölteni, és bár a Tiszával ellentétben nekik jó hosszú listájuk van, amiből lehetne szemezgetni, egyelőre meg sem nevezték, hogy kikkel vinnék tovább a fővárosi munkát. Esetükben nagy kérdés az is, mennyire folytatják trollüzemmódban működésüket, Radics Szemléltető Béla volt ugyanis ennek a műfajnak a Paganinije a Városházán.

A távozások némileg átrendezték a bizottságokat is, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke eddig Vitézy volt, a Tulajdonosi Bizottságé Orbán Árpád, míg Porcher Áron a Pénzügyi Bizottság alelnökeként is tevékenykedett, hogy ki kerül a helyükre, az sem nem derült még ki.

Szintén eldöntetlen továbbra is, hogy lesz-e, és ha igen, ki lesz a főpolgármester-helyettes. Ez ugyebár egy, az új közgyűlés megalakulása óta tartó fennforgás, a nagy frakciók ellenállása miatt eddig nem sikerült találni helyettest, végül Karácsony a frakció nélküli Tüttő Katát jelölte, akit a többiek leszavaztak, majd jött Sára Botond főispán, akinek viszont a Fővárosi Törvényszék döntése alapján szintén Tüttő Katát kellett volna jelölnie főpolgármester-helyettesnek. Ez értelemszerűen nem történt meg, a kormányváltással viszont a főispánnak is bealkonyult, a helyzet tehát most éppen az, hogy nincs senki, aki ebben az ügyben érdemben lépni tudna.

Tüttő Kata valamit magyaráz. Fotó: Kristóf Balázs/444

A másik három frakcióról is érdemes néhány szót ejteni, pláne a választások tükrében.

A Kutyapárt jelenleg épp a fennmaradásért küzd, miután az 1 százalékot sem sikerült elérniük, így viszont billeg a fejük felett a visszafizetendő(?) a 686 millió forintos állami kampánytámogatás kérdése. Frakciójukban Kovács Gergő és Döme Zsuzsanna mellett a ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina foglal helyet.

A DK szintén nem túl acélos helyzetből igyekszik felállni, ők ugyan az 1 százalékos küszöböt elérték, a Parlamentbe viszont nem jutottak be, a pártból el is indult rögvest a kivándorlási hullám.

A Párbeszédnél ekkora hullámvölgy nincs, a háromfős frakció vezetője, Barabás Richárd ugyan tett egy röpke kitérőt a választás előtt, hogy Humanisták néven új politikai platformot hozzon létre, ám abból nem lett semmi, a Párbeszéd pedig el sem indult, így nem is volt veszteni valójuk.

Ez a felállás összességében elég muníciót szolgáltathat a képviselőknek, hogy folytassák egymás gyalulását, kérdés, hogy a kampányidőszak lezárultával eljön-e végre az az időszak, amikor érdemi, konstruktív munka zajlik majd a Fővárosi Közgyűlésben.

Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz új frakcióvezetője Fotó: Németh Dániel/444

Mi a program?

Összességében minden adott is ehhez, lesz téma bőven, ahol konstruktív munkára lenne szükség.

Az egyik legforróbb téma a taxisrendelet módosítása lesz, már csak a BL-döntő miatt is. Hogy jön össze ez a kettő?

Napirenden van a taxisrendelet módosítása, két javaslatról lehet majd dönteni, az egyik alapján 27 százalékkal emelkednének a tarifák (2023 márciusa óta nem volt emelés), a másik pedig arról szól, hogy jobban lehessen szankcionálni azokat, akik visszaélnek taxis tevékenységükkel.

A taxisok már többször is jelezték az elégedetlenségüket, itt éppen a Fővárosi Közgyűlés októberi ülésén tiltakoztak. Fotó: Bankó Gábor/444

A taxisok érdekvédelmi szervezetei azonban felháborodtak és blokádot lengettek be a BL-döntő napjára, ugyanis a javaslatban szó esik a BKK javaslatára a rögzített hatósági ár esetleges eltörléséről és egy sávos, algoritmikus alapú díjszabás bevezetéséről, ami erőteljes taxisellenállásba ütközik.

Kiss Ambrus főigazgató a 24.hu-nak azt mondta, a taxisok félreértelmezték a javaslatot, a rögzített hatósági ár kivezetése ugyanis csak teoretikusan szerepel abban, de kérdés, hogy a javaslat teoretikus elfogadása esetén a teoretikusan kilátásba helyezett blokád manifesztálódik-e majd szombaton.

Szintén terítéken lesz az önkormányzatiság kérdése, Szepesfalvy Anna például olyan javaslatot nyújtott be, ami „a magyar önkormányzati rendszer fenntartható finanszírozása érdekében szükséges egyeztetések lefolytatását” igyekezne ösztönözni. A javaslatban egyébként az szerepel, hogy Navracsics Tibor, mint az előző kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere, ezeket az egyeztetéseket már lefolytatta, és még egy reformprogram kidolgozása is megkezdődött, így a főpolgármestert arra kérnék fel, hogy ugyanezt az egyeztetést a mostani, a területért felelős miniszterrel is folytassa le. Megjegyzés az önkormányzati rendszer fenntartható finanszírozásához: az előző kormány és az önkormányzatok közti egyeztetések azért nem voltak zökkenőmentesek, miközben például Budapest folyamatosan billegett a csőd szélén, nem függetlenül a folyamatos inkasszózásoktól, és egy rakás egyéb probléma is felhalmozódott.

A főváros anyagi helyzete kapcsán Kiss Ambrus korábban azt a tájékoztatást adta: a múlt héten összesen 47,1 milliárd forint adósság volt a főváros számláján, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perek pedig továbbra is felfüggesztés alatt állnak, vagyis Budapest jelenleg is perben áll a magyar kormánnyal. Viszont nyitottak az egyeztetésre, ennek érdekében tájékoztatták is a Pénzügyminisztériumot Budapest anyagi helyzetéről.

Ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy az új kormány 60 napot adott Budapest önkormányzatának arra, hogy befizesse a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletét (mivel május 13-án véget ért a különleges jogrend, az Államkincstár beszedhetőnek ítélte meg az összeget), Magyar Péter miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási hozzájárulásokat. Az egyeztetések zajlanak ezügyben.

Szintén nem mellékes, hogy a múltkori halasztás után a közgyűlésnek sikerül-e elfogadni a fővárosi cégek előző évi beszámolóit, és az idei évre vonatkozó üzlet terveiket. A héten lefolytatott bizottsági ülések alapján erre sok remény nincs, a Tisza és a Fidesz ugyanis ezeken az üléseken nem adott zöld utat nekik.

Lesznek még fontos dolgok (mint mondjuk az akut lakhatási válságban lévő budapesti gyermekes családok elhelyezését megoldani kívánó, vagy mondjuk a hajléktalanok egészségügyi ellátását fejleszteni kívánó javaslat), és más izgalmak is, a bulihajóktól a dohányboltok nyitvatartásáig, madárvédelemtől szurkolói zóna létrehozásáig. És még tovább. A frakciók közül a DK, a Fidesz és a Podmaniczky több javaslattal is jelentkezett csütörtök estig, a Tisza összesen egyet nyújtott be, a Kutyapárt és a Párbeszéd egyet sem.

Mivel a közgyűlés hangulatának/hatékonyságának egyik legkézenfekvőbb fokmérője, hogy Karácsony Gergely főpolgármester milyen arcot vág, lehet tippelni, melyikből lesz holnap több.

