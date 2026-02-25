Választási cirkuszt csinált a Fővárosi Közgyűlésből a Fidesz és a Tisza

Utolsó ülését tartotta a Fővárosi Közgyűlés az áprilisi országgyűlési választásokig, ennek megfelelően az érdemi munka helyett a legutóbbi ülés tapasztalati alapján borítékolható módon a két nagy frakció (Fidesz és Tisza) kampányolása volt fókuszban, ennek megfelelően már a kezdés is erősre sikerült.

A Fidelitas az ülés előtt akciózott.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Nem igazságos ez a megállapítás annyiban, hogy egyébként a fővárosban zajlik érdemi munka, és ennek eredményeképp napirendre került egy sor, a fővárosiak mindennapjait nagyban érintő javaslat is, ezek többsége azonban érdemi megszólalások nélkül át lett ugorva, hogy egyes pontokon viszont megpihenjünk, és végighallgassuk, ahogy a Fidesz és a Tisza egymásnak ugrott.

Példaképp érdemes kiemelni, hogy a 16. napirendi pontnál Kiss Ambrus főigazgatónak Szepesfalvy Anna (Fidesz) felszólalása után jeleznie kellett, hogy maga a javaslat amúgy egy hajléktalanságban élő emberek lakhatási támogatási programról szól. Szepesfalvy ugyanis a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására irányuló javaslat kapcsán Bódis Krisztáról, a Csipkejózsikáról és egyebekről értekezett. A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea pedig felszólalásában megnyugtatta a főigazgatót, hogy természetesen a Tisza-frakció támogat mindenféle szociális lakhatási támogatást, majd rögvest hozzá is tette, hogy a Tisza-kormánynak első dolga lesz, hogy az uniós forrásokat hazahozza, mely uniós források a korrupt jelenlegi rendszer miatt nem jönnek, és így tovább, és így tovább. Ez az ütésváltás ezután még hosszú perceken keresztül zajlott a fideszes és tiszás képviselők között.

De ne szaladjunk ennyire előre.

A Fővárosi Közgyűlés február 25-i ülésén kapásból kiszavazták a képviselők a Fidesz javaslatát, ami papíron egy új Fővárosi Drogellenes Stratégia kidolgozására irányult volna (ez a pont a Fidesznél gyakorta felmerül, ám rendre le is szavazzák a többiek), ám természetesen elsősorban a Tisza ekézése volt a célja, ám minthogy a javaslat nekifutásból eltaknyolt, Szentkirályi Alexandra le is vonta a következtetést:

A Tisza Párt a droghasználat kapcsán újra a megengedő politika oldalára állt.

Ez még egy viszonylag gyorsan lezavart ütésváltás volt, majd kis hercehurca után, ami a napirendi pontok ide-oda rakosgatásáról szólt, nekikezdtek a képviselők az ülésnek.

Méghozzá a napirend előtti felszólalásokkal. Hogy nézett ki ez a gyakorlatban?

Bujdosó Andrea például azzal kezdte a Budapest legfontosabb ügyeiről döntő testület ülését, hogy arról értekezett: „a tavasz eljött a hétvégén és megállíthatatlanul árad”, majd azzal folytatta, hogy „az ország minden pontján” a rendszerváltás mellett tettek hitet az emberek, és azt is jelezte, hogy ők készen állnak (természetesen az ország kormányzására, és nem a Fővárosi Közgyűlés ülésén való részvételre gondolt).

Bujdosó Andrea készen áll.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Barabás Richárd (Párbeszéd) Szentkirályi Alexandrának akart átadni egy ballagási tarisznyát hamuban sült pogácsával, mondván, sokan szeretnék a budapesti Fidesz jelenlegi frakcióvezetőjét az Országgyűlésben ellenzékiként látni, Szentkirályi viszont valószínűleg nem szereti a hamuban sült pogácsát, mert nem fogadta el az ajándékot.

Meghiúsult átadás-átvétel.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Döme Zsuzsanna (Kutyapárt) felszólította a Fidesz-frakciót, hogy lépjenek vissza a választástól és ne akadályozzák a rendszerváltást, amin viszont a tiszás képviselők nevettek (vélhetően nem értették a vicc/kritika rájuk vonatkozó részét).

Vitézy Dávid más irányból közelítette meg a témát (igaz, ő éppen nem is kampányol), ezért napirend előtt azzal kezdett, hogy a közélet több szereplőjén is „kapuzárási pánik” lett úrrá, ami egyrészt Lázár János cselekedeteiben manifesztálódik, aki „kiárusítja Budapest legértékesebb fejlesztési területeit”, másrészt a Városházán is meglátszik, ahol a régi baloldal próbál magának koncokat szerezni. Ez kacskaringós gondolatmenetnek tűnhet, úgyhogy fontos megjegyezni, hogy Vitézy épp két ügyben is nekiment a főpolgármesternek, az egyik az, hogy a Budapesti Közművek (BKM) belső ellenőreit elbocsátották, a másik pedig, hogy Sára Botond főispánnak a Fővárosi Törvényszék döntése alapján Tüttő Katát kell jelölnie főpolgármester-helyettesnek.

(Ha valaki elveszett volna az ügy útvesztőiben: a szabályok értelmében a főpolgármesternek kell hogy legyen helyettese, de a nagy frakciók ellenállása miatt eddig nem volt, Karácsony legutoljára Tüttő Katát javasolta helyettesnek, de a Közgyűlés leszavazta, majd jött Sára Botond, aki azzal fordult a bírósághoz, hogy törvény adta jogával élve ő jelölhesse ki a helyettest. A Fővárosi Törvényszék most azt mondta ki, Sára nem jelölhet új embert, hanem a novemberi közgyűlési határozatot pótolhatja. Magyarán Tüttőt kell jelölnie. Badumcc.)

Keszthelyi Dorottya (DK) inkább visszakanyarodott Szentkirályi Alexandrához, vagyis ahhoz, hogy a budapesti Fidesz-frakció vezetője a Fidesz országos listáján biztos bejutó helyen van - az ötödiken - ami szerinte annyit üzen, hogy a Fidesz semmit nem tanult Bicskéből vagy éppen a Szőlő utcai botrányból. Keszthelyi ezek után jelezte azt is:

miközben a jobboldali pártok (mármint a Fidesz és a Tisza) kampányolnak, kéne foglalkozni a budapesti ügyekkel is.

fidesz Szentkirályi Alexandra kiss ambrus Tisza Párt Fővárosi Szociális Közalapítvány országgyűlési választások országgyűlési választás 2026 bujdosó andrea Bódis Kriszta Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlés választás 2026
Budapest

POLITIKA

POLITIKA

POLITIKA

agybaj

POLITIKA

