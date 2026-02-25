Választási cirkuszt csinált a Fővárosi Közgyűlésből a Fidesz és a Tisza

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Utolsó ülését tartotta a Fővárosi Közgyűlés az áprilisi országgyűlési választásokig, ennek megfelelően az érdemi munka helyett a legutóbbi ülés tapasztalati alapján borítékolható módon a két nagy frakció (Fidesz és Tisza) kampányolása volt fókuszban, ennek megfelelően már a kezdés is erősre sikerült.

A Fidelitas az ülés előtt akciózott. Fotó: Kristóf Balázs/444

Nem igazságos ez a megállapítás annyiban, hogy egyébként a fővárosban zajlik érdemi munka, és ennek eredményeképp napirendre került egy sor, a fővárosiak mindennapjait nagyban érintő javaslat is, ezek többsége azonban érdemi megszólalások nélkül át lett ugorva, hogy egyes pontokon viszont megpihenjünk, és végighallgassuk, ahogy a Fidesz és a Tisza egymásnak ugrott.

Példaképp érdemes kiemelni, hogy a 16. napirendi pontnál Kiss Ambrus főigazgatónak Szepesfalvy Anna (Fidesz) felszólalása után jeleznie kellett, hogy maga a javaslat amúgy egy hajléktalanságban élő emberek lakhatási támogatási programról szól. Szepesfalvy ugyanis a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására irányuló javaslat kapcsán Bódis Krisztáról, a Csipkejózsikáról és egyebekről értekezett. A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Andrea pedig felszólalásában megnyugtatta a főigazgatót, hogy természetesen a Tisza-frakció támogat mindenféle szociális lakhatási támogatást, majd rögvest hozzá is tette, hogy a Tisza-kormánynak első dolga lesz, hogy az uniós forrásokat hazahozza, mely uniós források a korrupt jelenlegi rendszer miatt nem jönnek, és így tovább, és így tovább. Ez az ütésváltás ezután még hosszú perceken keresztül zajlott a fideszes és tiszás képviselők között.

De ne szaladjunk ennyire előre.

A Fővárosi Közgyűlés február 25-i ülésén kapásból kiszavazták a képviselők a Fidesz javaslatát, ami papíron egy új Fővárosi Drogellenes Stratégia kidolgozására irányult volna (ez a pont a Fidesznél gyakorta felmerül, ám rendre le is szavazzák a többiek), ám természetesen elsősorban a Tisza ekézése volt a célja, ám minthogy a javaslat nekifutásból eltaknyolt, Szentkirályi Alexandra le is vonta a következtetést:

A Tisza Párt a droghasználat kapcsán újra a megengedő politika oldalára állt.

Ez még egy viszonylag gyorsan lezavart ütésváltás volt, majd kis hercehurca után, ami a napirendi pontok ide-oda rakosgatásáról szólt, nekikezdtek a képviselők az ülésnek.

Méghozzá a napirend előtti felszólalásokkal. Hogy nézett ki ez a gyakorlatban?

Bujdosó Andrea például azzal kezdte a Budapest legfontosabb ügyeiről döntő testület ülését, hogy arról értekezett: „a tavasz eljött a hétvégén és megállíthatatlanul árad”, majd azzal folytatta, hogy „az ország minden pontján” a rendszerváltás mellett tettek hitet az emberek, és azt is jelezte, hogy ők készen állnak (természetesen az ország kormányzására, és nem a Fővárosi Közgyűlés ülésén való részvételre gondolt).

Bujdosó Andrea készen áll. Fotó: Kristóf Balázs/444

Barabás Richárd (Párbeszéd) Szentkirályi Alexandrának akart átadni egy ballagási tarisznyát hamuban sült pogácsával, mondván, sokan szeretnék a budapesti Fidesz jelenlegi frakcióvezetőjét az Országgyűlésben ellenzékiként látni, Szentkirályi viszont valószínűleg nem szereti a hamuban sült pogácsát, mert nem fogadta el az ajándékot.

Meghiúsult átadás-átvétel. Fotó: Kristóf Balázs/444

Döme Zsuzsanna (Kutyapárt) felszólította a Fidesz-frakciót, hogy lépjenek vissza a választástól és ne akadályozzák a rendszerváltást, amin viszont a tiszás képviselők nevettek (vélhetően nem értették a vicc/kritika rájuk vonatkozó részét).

Vitézy Dávid más irányból közelítette meg a témát (igaz, ő éppen nem is kampányol), ezért napirend előtt azzal kezdett, hogy a közélet több szereplőjén is „kapuzárási pánik” lett úrrá, ami egyrészt Lázár János cselekedeteiben manifesztálódik, aki „kiárusítja Budapest legértékesebb fejlesztési területeit”, másrészt a Városházán is meglátszik, ahol a régi baloldal próbál magának koncokat szerezni. Ez kacskaringós gondolatmenetnek tűnhet, úgyhogy fontos megjegyezni, hogy Vitézy épp két ügyben is nekiment a főpolgármesternek, az egyik az, hogy a Budapesti Közművek (BKM) belső ellenőreit elbocsátották, a másik pedig, hogy Sára Botond főispánnak a Fővárosi Törvényszék döntése alapján Tüttő Katát kell jelölnie főpolgármester-helyettesnek.

(Ha valaki elveszett volna az ügy útvesztőiben: a szabályok értelmében a főpolgármesternek kell hogy legyen helyettese, de a nagy frakciók ellenállása miatt eddig nem volt, Karácsony legutoljára Tüttő Katát javasolta helyettesnek, de a Közgyűlés leszavazta, majd jött Sára Botond, aki azzal fordult a bírósághoz, hogy törvény adta jogával élve ő jelölhesse ki a helyettest. A Fővárosi Törvényszék most azt mondta ki, Sára nem jelölhet új embert, hanem a novemberi közgyűlési határozatot pótolhatja. Magyarán Tüttőt kell jelölnie. Badumcc.)

Keszthelyi Dorottya (DK) inkább visszakanyarodott Szentkirályi Alexandrához, vagyis ahhoz, hogy a budapesti Fidesz-frakció vezetője a Fidesz országos listáján biztos bejutó helyen van - az ötödiken - ami szerinte annyit üzen, hogy a Fidesz semmit nem tanult Bicskéből vagy éppen a Szőlő utcai botrányból. Keszthelyi ezek után jelezte azt is:

miközben a jobboldali pártok (mármint a Fidesz és a Tisza) kampányolnak, kéne foglalkozni a budapesti ügyekkel is.