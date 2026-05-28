Változik a világ: idén már nem azért voltak kíváncsiak a magyarokra a Globsecen, hogy nevethessenek rajtuk

Május 21-23. közt Prágában tartották Európa második legnagyobb biztonsági konferenciáját, a GLOBSECet. Tavaly óta a világ sok szempontból nem lett vidámabb hely: Donald Trump továbbra is kiszámíthatatlan, ennek hatásait az egész világ érzi, a nem teljesen így tervezett iráni háború globális következményei egyre súlyosabbak, Ukrajnában pedig továbbra is háború dúl. Egy kis közép-kelet-európai ország viszont kicsit talán jobb hely lett, az áprilisi választások eredménye pedig az európai szövetségeseinket is bizakodással töltötte el, és ennek hatásai a konferencián végig érezhetők voltak.
Ha a tavalyi Globsec fő témája az volt, hogy az Amerikai Egyesült Államok hátrébb húzódásával együtt tud-e Európa gondoskodni a saját biztonságáról, akkor az idei konferencián már nem ez volt a kérdés, hogy egyáltalán megvan-e a szándék, hanem hogy elég gyorsan képes-e cselekedni? A diskurzus a kőkemény logisztikai és időbeli realitások felé mozdult el, és a konferencia fő témája is az volt, hogyan tud Európa konstruktív szerepet játszani egy töredezett, nagyhatalmi versengéssel és gyorsuló kockázatokkal teli világban.
Vass Róbert, a Globsec alapító elnöke szerint a konferencia tágabb üzenete az volt, hogy a védelem többé nem pusztán katonai, hanem ipari kérdés is. Szerinte Európában megvan a politikai akarat és a pénz a védelem megerősítésére, továbbra is komoly akadályok állnak az útjába azonban annak, hogy a kiadásokat termelési kapacitássá alakítsák. Az idei fórum éppen ezért gyakorlatiasabb, megoldás-orientáltabb volt.
Ennek ellenére nem maradtunk hangzatos kijelentések nélkül sem: ugyancsak Vass Róbert úgy fogalmazott, hogy három évtizeden át Európa jóléte az oroszországi olcsó energiára, a nyitott globális piacokra és az amerikai biztonsági garanciákra épült. Mindhárom egyszerre tört meg. „A hidegháború utáni történelemmentes vakáció véget ért.” Petr Pavel cseh államfő pedig még nyersebb volt: „A történelem egyszerűen nem fog várni arra, hogy Európa készen álljon.”
Természetesen sok megfejtés érkezett a konferencia sztárfellépőitől, mint amilyen például Ivan Krasztev. A neves bolgár politológust több panelben is volt szerencsénk látni, úgyhogy bővebben is ismertettük a gondolatait, de a konferencia egészéhez leginkább talán az a gondolata passzol, ami a sebességre vonatkozott:
„Alkalmazkodni kell ahhoz, hogy jelentős részben Trump miatt lerövidült az az időkeret, amiben korábban működött a világ: Trump hetekben gondolkozik és kommunikál (az iráni kérdést először kettő, majd négy hét alatt akarta „megoldani”, Ukrajnában konkrétan 24 órán belül akart békét teremteni). Ezt a sebességet az uniós intézmények egész egyszerűen nem tudják lekövetni, ott egy hét kell ahhoz is, hogy egy megbeszélést össze lehessen hozni. Azt látjuk, hogy a sebesség dönt mindenről, egy ilyen világban a túlintézményesült EU egész egyszerűen nem veheti fel a versenyt”
– mondta Ivan Krasztev, de nemcsak az uniós döntéshozatal sebességét kritizálták a konferencia résztvevői, sőt: a sebesség problémája elsősorban a védelmi ipart érinti.
Ahogy a Globsec éves harckészségi jelentése megfogalmazta: Európa problémája már nem a politikai akarat vagy a finanszírozás hiánya, hanem a végrehajtás. Ukrajna – amely napok alatt képes drónokat átalakítani, és háborús körülmények között is gyorsan felfuttatta a termelést – olyan mércét állított fel, amelyhez az európai beszerzési kultúra nincs hozzászokva. A fő kérdés az volt, hogyan lehet a politikai és pénzügyi vállalásokat tényleges, kézzelfogható katonai képességgé, kompatibilis hadianyaggá és modern légvédelmi rendszerekké formálni 2030-ig.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit. A TEFI célja a tudásmegosztás, és az európai demokrácia ellenállóbbá tétele. A 444 összes TEFI-s cikkét megtalálod a gyűjtőoldalunkon.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia), Delfi (Észtország), Delfi (Lettország), Delfi (Litvánia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
