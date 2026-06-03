Kinevezték a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. új vezérigazgatóját

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) új vezérigazgatójának, miután kedden azonnali hatállyal felmentették az előző vezérigazgatót, Bada Jánost. Simon Enikő 23 éve dolgozik a MÁV-csoportnál.

A MÁV-csoport közleménye szerint a váltásra azért volt szükség, mert a MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát. „A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette. Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta — vagy nem akarta — orvosolni.”

Azt írták, a vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése is alapjaiban alakul át. Az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz.

Fotó: Németh Dániel/444

Az előző vezérigazgató az előző közlekedési miniszter, Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa volt. Bada János Lázár hódmezővásárhelyi polgármestersége idején az önkormányzattal közösen tulajdonolta a Zafír Média Kft.-t, később pedig benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is. Emellett a Lázárhoz szorosan köthető Promenád24 című lap tulajdonosa és ügyvezetője is volt.

Bada 2023-ban lett a Lázár minisztériuma alá tartozó MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója. Lázár nem sokkal később kiszervezte a MÁV-csoport beszerzéseit a vállalatnak, így a cégcsoport valamennyi cégének a MÁV SZK-nál kellett leadnia a rendelést, ha mozdonyalkatrészt, gumiabroncsot vagy éppen üzemanyagot akart vásárolni. Az átszervezéssel 700-800 fő is átkerült a Bada által irányított céghez.