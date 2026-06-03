Kinevezték a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. új vezérigazgatóját

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK) új vezérigazgatójának, miután kedden azonnali hatállyal felmentették az előző vezérigazgatót, Bada Jánost. Simon Enikő 23 éve dolgozik a MÁV-csoportnál.
A MÁV-csoport közleménye szerint a váltásra azért volt szükség, mert a MÁV SZK az elmúlt időszakban nem tudta ellátni a cégcsoport hatékony kiszolgálásának feladatát. „A beszerzési, logisztikai és informatikai területeken felhalmozódott problémák következtében a társaság olyan helyzetbe került, amely a cégcsoport tulajdonosait és legfontosabb ügyfeleit egyaránt kiszolgáltatottá tette. Ezt a helyzetet az érintett felsővezetés nem tudta — vagy nem akarta — orvosolni.”
Azt írták, a vezetőváltással egyidejűleg a vállalat működése is alapjaiban alakul át. Az új MÁV SZK az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz.
Az előző vezérigazgató az előző közlekedési miniszter, Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa volt. Bada János Lázár hódmezővásárhelyi polgármestersége idején az önkormányzattal közösen tulajdonolta a Zafír Média Kft.-t, később pedig benne volt a Lázárhoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is. Emellett a Lázárhoz szorosan köthető Promenád24 című lap tulajdonosa és ügyvezetője is volt.
Bada 2023-ban lett a Lázár minisztériuma alá tartozó MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója. Lázár nem sokkal később kiszervezte a MÁV-csoport beszerzéseit a vállalatnak, így a cégcsoport valamennyi cégének a MÁV SZK-nál kellett leadnia a rendelést, ha mozdonyalkatrészt, gumiabroncsot vagy éppen üzemanyagot akart vásárolni. Az átszervezéssel 700-800 fő is átkerült a Bada által irányított céghez.
A Promenad24 nem egyszerűen fideszes lap: ha kell, Lázár párton belüli ellenfeleinek is nekimegy. Most Szabó Zsolt esete világít rá az emberi méltóságot semmibe vevő módszereikre.
Bada János az előző közlekedési miniszter, Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa volt.
Aki egyben tulajdonosa annak a lapnak is, ami betámadta Navracsicsot.