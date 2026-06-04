Oroszország évtizedeken keresztül háborúzni fog, erre kell felkészülni az egykori szovjet–orosz szuperkém szerint

Oroszország a következő pár évtizedben háborúban áll majd, ez két, a konfliktus által meghatározott nemzedéket termel ki – mondta a Meduza tudósítása szerint Andrej Bezrukov politológus, egykori szovjet alvó ügynök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

„Meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a háborúval. Ez nem azt jelenti, hogy mindent le kell állítanunk, hogy meg kell állítanunk a gazdaság fejlődését. Épp ellenkezőleg: úgy kell felépítenünk az államrendszerünket és a gazdaságunkat, hogy azok ne csak a fejlődéshez járuljanak hozzá, hanem a védelmet is ellássák”

– fogalmazott Bezrukov, aki az „Oroszország fő fenyegetései a 21. század második negyedében” című panelbeszélgetésen szólalt fel.

Andrej Berzukov a szentpétervári elnöki könyvtárban ad elő tavaly májusban Fotó: Presidential Library

Szerinte a modern háborúk megváltoztak, a cél már nem a területek elfoglalása, hanem az ellenség felőrlése. A Nyugat, mondta, igyekszik elkerülni a nukleáris konfrontációt Oroszországgal, ezért inkább „lassan főzi a békát”. Az eszkaláció „már Szentpéterváron is látható volt”, fogalmazott a szerdai ukrán dróntámadásokra utalva.

„Már most is látjuk, hogy egy Starlinket használó drón bármelyik régióba berepülhet, és eltalálhat egy konkrét célpontot. Ez komoly probléma számunkra – nem voltunk felkészülve rá”

– magyarázta Bezrukov, aki a biológiai hadviselés veszélyére is figyelmeztetett.

„A körülöttünk működő laboratóriumok nem egyszerűen költségvetési pénzeket pazaroltak. A jövő fegyvereit készítették. Ezek a laboratóriumok továbbra is működnek, a jelenlegi technológia pedig lehetővé teszi számukra, hogy olyan vírusokat hozzanak létre, amelyek mindannyiunkat elpusztíthatnak” – állította.

Bezrukov nem mondta meg, mely laboratóriumokra gondol, és azt sem, hogy ezek hol találhatók. Az ukrajnai háború kezdete óta az orosz állami média azt terjeszti, hogy nyugati biolaborok biológiai fegyvereket készítenek Oroszország ellen.

Andrej Bezrukov az orosz Külső Hírszerző Szolgálat nyugalmazott ezredese, aki korábban a Szovjetunió kémjeként dolgozott. Az 1980-as évektől külföldön élt Donald Heathfield néven. A szovjet hírszerzés Jelena Vavilovával, fedőnevén Tracey Foleyval együtt szervezte be. Vavilovát még Oroszországban vette feleségül, mielőtt Észak-Amerikába vezényelték őket. Kanadában megrendeztek egy véletlen találkozást, a kamu személyazonosságukkal újra összeházasodtak, később az Egyesült Államokba költöztek, ahol két fiuk született.

2010-ben Bezrukovot, Vavilovát és nyolc másik kémet letartóztatott az FBI. Ezt követően gyermekeikkel együtt Oroszországba deportálták őket. A két gyerek végül visszakapta a kanadai állampolgárságot. A család története két televíziós sorozatot is ihletett: az amerikai The Americanst és az orosz The Russianst.