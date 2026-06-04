Telex: Az összes munkavállalóját kirúghatja a Balásy Gyula-féle Visual Europe Group

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Csoportos létszámleépítést jelentett be a Balásy Gyula többségi tulajdonában álló Visual Europe Group, és akár valamennyi, közel 200 munkavállalójától is megválhat – írja a Telex több forrásra hivatkozva.

A lap információi szerint a cégvezetés emailben tájékoztatta a dolgozókat a leépítésről. Azt írták, a jelenlegi helyzet olyan kihívások elé állította a vállalatot, „amire felelős vezetőként reagálnunk kell”. A részleteket Botond Szabolcs ügyvezető ismertette egy videóban, akit szintén elküldhetnek a cégtől.

Fotó: Kontroll/Youtube

A Kontrollban sírós-érzelmes interjúval próbálkozó, a vagyonát az államnak felajánló Balásy cégeinek számláit a választás után heteken belül zárolták. Emiatt a Lounge Event már a BL-döntőn sem tudta kifizetni az alvállalkozókat, a kormánynak kellett átvállalni a költségeket. A cégcsoport dolgozói a májusi fizetésüket sem kapták meg.

Balásy cégei, a Lounge Communications, a Lounge Event és a New Land Media 2018 óta vetélytárs nélkül, zsinórban nyerték el a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda szinte valamennyi tenderét. Csak ebből a három cégből egyetlen év alatt tisztán 18 milliárdot vett ki Balásy, akinek a vagyonát a tavaly májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 79 milliárd forintra becsülte. Ebből többek között Ferrariból és Lamborghiniből álló autógyűjteményre, egy Máriaremetén a hegyoldalban épülő villára és óceánra néző penthouse-ra is futotta Miami Beachen.

Balásy Gyula cégei ellen az ügyészség 2024 április elején rendelt el nyomozást hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak.

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