Magyar Péter: Nem szoktak unalmasak lenni ezek az ülések, nem érdemes kimenni kávézni

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  • Magyar Péter először képviselte miniszterelnökként Magyarországot Brüsszelben az EU-csúcson.
  • A kétnapos csúcstalálkozó előtt az új miniszterelnök sajtótájékoztatót is tartott, ahol többek között arról beszélt a 444 kérdésére, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.
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Magyar Péter a brüsszeli EU-csúcson megígérte, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni

Az új miniszterelnök először képviseli Magyarországot EU-csúcson.

Takács Lili
POLITIKA
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