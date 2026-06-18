Magyar Péter: Nem szoktak unalmasak lenni ezek az ülések, nem érdemes kimenni kávézni

Orbán: Ne induljon ki abból, hogy az emberek mit mondanak az egészségügyről, jobb, ha a tényeket nézzük!

Bánja-e, hogy a nagy víziók helyett nem fordított nagyobb figyelmet a rábízott államra inkább? – kérdeztük a volt miniszterelnököt Brüsszelben. Szerinte el kell dönteni, hogy házmester vagy miniszterelnök az ember.