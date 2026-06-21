Orbán szerint nagy bajok történtek Brüsszelben, Magyarország megadta magát

„Nagy bajok történtek Brüsszelben, Magyarország, amely jól harcolt eddig a magyar emberek érdekében, most kitűzte a fehér zászlót, megadtuk magunkat, illetve akik ott voltak, megadták magukat” – mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a HírTV-nek. A volt miniszterelnök szerint az ország megadta magát a migrációs paktum és az „ukrán-orosz” háború ügyében.

Orbán elsütött egy remek abszurdot, érdemes többször újraolvasni, egyre csak jobb lesz:

„Kitűzte a kormány a fehér zászlót a semlegesség ügyében”,

vagyis szerinte „föladtuk a semlegességet az ukrán-orosz háborúban, és beálltunk a háborúpárti, ukrántámogató országok közé.”

Orbán azt is elmondta, hogy az új kormány uniós pénzekről mondott le. (Az az új kormány, ami az előzővel ellentétben képes volt – legalábbis politikai szinten – megállapodni az Európai Bizottsággal az előző kormány miatt befagyasztott eurómilliárdok jelentős részének hazahozataláról.) Orbán szerint az Európai Unió tartozik további 2 milliárddal, valamint vissza kéne fizetnie azt az összeget is, amit azért vontak el az országtól, mert az Európai Bíróság jogsértőnek találta Magyarország migrációs politikáját.

„Az uniónak rendeznie kell a tartozását Magyarország felé. Addig nem szabad beleegyezni a következő hétéves költségvetésbe, amíg minden fillérünket vissza nem kapjuk.”

A volt miniszterelnök beszélt a Zsolti bácsi-ügy Pócs János fideszes képviselő által továbbkavart és bonyolított fejleményeiről is. A botrányt „gyalázatos provokációnak”, „propagandisztikus műbalhénak” nevezett. Orbán szerint „becsületsértő módon”, „politikai módon” gyanúsítottak meg embereket.

A Fidesz-elnöke azt mondta, a miniszterelnöktől ebben az ügyben nem várnak semmit, mert „mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt, miért pont most lenne?”