Osztrák vagonokkal megy neki a MÁV a nyárnak

Már forgalomba is állt az a tíz személykocsi, amit a MÁV az osztrák ÖBB-től kapott kölcsönbe a nyári szezonra – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter posztjából.

„Néhány hete vált egyértelművé, hogy a Dunakeszi Járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV-járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Immár ma a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár” – írta Vitézy, hozzátéve, hogy így a MÁV „a tavalyinál is kevesebb kocsival vágott volna neki a főszezonnak”.

Hogy hol találkozhatunk a kölcsönkocsikkal? „A balatoni Kék Hullám InterCityn négy első osztályú, kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő Békés InterCityn két első- és két másodosztályú kocsi közlekedik a mai naptól.”

A miniszter egy másik posztjában bővebben írt a járműjavítóról, amit korábban „a Fidesz-kormány privatizált, az oroszokhoz és a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozókhoz került, akik először kivettek belőle rengeteg pénzt, majd csődbe vitték, és végül tavaly a cég az oroszokkal való üzletelés nyomán fizetésképtelenné vált”.

„Egy éve áll az oroszokkal közösen indult egyiptomi kocsigyártás, és a cég számára óriási veszteségeket felhalmozó üzletelés miatt hónapok óta leállt a MÁV kocsijainak javítása, fővizsgáztatása is.” Miután tavaly év végére a javító felszámolás alá került, végül újra megjelent az állam, az új tulajdonos pedig a MÁV lett.

Vitézy az ÖBB-kocsikról szóló posztját azzal zárja, hogy a Tisza-kormány 16,4 milliárd eurós – egyelőre csak politikai – megállapodása az Európai Bizottsággal lehetővé teszi „35 új InterCity-motorvonat beszerzését, ami hatalmas lépés a magyar vasút fejlődésében”. Addig is a helyzetet valahogy kezelni kell: „Lázár János csak sértegetni tudta az osztrákokat, mi tárgyalni fogunk, ha ez szükséges ahhoz, hogy a MÁV segítség legyen, ne akadály a nyaralás során.”