Magyarország megakadályozta, hogy az EU egységes álláspontot rögzítsen Ukrajna csatlakozásáról

Magyarország késlelteti azt a kulcsfontosságú eljárási lépést, amely Ukrajna és Moldova uniós tagságának előmozdításához szükséges – közölte két uniós diplomata a Politicóval.

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Ukrajna és Moldova június 15-én fontos eredményt ért el: a tagállamok egyhangúlag jóváhagyták az első formális tárgyalási fejezet megnyitását mindkét ország számára. Ezt a lépést évekig Orbán Viktor blokkolta, aki ellenezte Ukrajna uniós tagságát. A két ország csatlakozási folyamata politikailag össze van kötve, így egyik sem haladhatott a másik nélkül.

Taras Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes korábban azt nyilatkozta, hogy Ukrajna júliusig mind a hat tárgyalási fejezetet (klasztert) meg szeretné nyitni. Ez az ütemterv most veszélybe került: Magyarország kedden megakadályozta, hogy az EU 27 tagállama nevében levél menjen az Európai Tanácshoz és a Bizottsághoz, amely a tagállami fővárosok közös álláspontját rögzítette volna. Az egyhangúságot igénylő lépést egyedül Magyarország ellenezte – az ügyet jövő héten tárgyalják újra. A levél tartalmát a diplomaták nem hozták nyilvánosságra, de blokkolása közvetlenül veszélyezteti Kijev júliusi menetrendjét

A lépés illeszkedik Magyar Péter kormányának visszafogott álláspontjához Ukrajna tagságával kapcsolatban, ahogy arról a júniusi csúcsról szóló tudósításunkban is beszámoltunk. Magyar nem ellenezte az első fejezet megnyitását, de kormánya ragaszkodott ahhoz, hogy a múlt heti uniós csúcs zárónyilatkozatából töröljék a Kijev „mielőbbi” felvételére utaló szövegrészt. A csúcs végén Magyar sajtótájékoztatón is megismételte álláspontját: szerinte hat tárgyalási fejezet egyszerre történő megnyitása rossz üzenetet küldene a nyugat-balkáni tagjelölt országoknak (Szerbia, Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia), amelyek évek óta várakoznak. A keddi diplomáciai lépés tehát nem meglepetés: a magyar kormány már Brüsszelben egyértelművé tette, hogy ellenzi mind a hat fejezet egyidejű megnyitását. (via Politico)