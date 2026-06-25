A Mediaworks hetilappá alakítja a Magyar Nemzetet és 12 megyei lapját

Hivatalosan is bejelentette a Mediaworks, hogy augusztus 1-jétől hetilappá alakul a Magyar Nemzet. Az országos napilap mellett 12 megyei napilapból is hetilap lesz. Az újságok szombatonként jutnak majd el az előfizetőkhöz.

A kiadó Media1-nek eljuttatott közleménye szerint az átszervezés a következő megyei lapokat érinti: Békés Megyei Hírlap, Délmagyarország, Észak-Magyarország, Fejér Megyei Hírlap, Hajdú-bihari Napló, Kelet-Magyarország, Napló, Petőfi Népe, Somogy Megyei Hírlap, Tolnai Népújság, Új Dunántúli Napló és Új Néplap.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Mediaworks azt ígéri, hogy az új hetilapok tartalmasabb, olvasmányosabb formában jelennek majd meg, és többek között nagyobb felületet biztosítanak a hosszabb írásoknak, háttéranyagoknak és véleménycikkeknek. A friss hírek a digitális csatornákon, a lapok weboldalain lesznek olvashatók.

A Mediaworks június 15-én jelentette be, hogy leépítésekbe kezd. Aznap kiderült, hogy megszűnik a Ripost, illetve nem adják ki nyomtatásban a Borsot és három megyei napilapot. Másnap a Világgazdaság szerkesztőségének tömeges leépítéséről érkeztek hírek, illetve arról, hogy csoportos létszámleépítés keretében a Pesti Srácok című lap összes munkavállalóját elbocsátják. A Magyar Nemzet munkatársainak nagyjából felét pedig kirúgták, többeket az Origóhoz helyeztek át.