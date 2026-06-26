Politikai zsákmány lett a nemzeti könyvtárból: inkompetens vezetőkről és szabadrablásról írnak az OSZK dolgozói

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Bár a Várnegyedben máshol betonkolosszusokkal építik újjá az ilyenformán sosem létezett történelmi városképet, az OSZK főépületében minden maradt a régiben, a csótányok két írtás között továbbra is otthonosan érzik magukat a benti kánikulában, olvasók nem nagyon zavarnak, a dolgozók pedig türelmetlenül várják Tarr Zoltán verdiktjét és Rózsa Dávid főigazgató menesztését.

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatója Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Tisza kulturális minisztere június 19-én rendelt el rendkívüli vizsgálatot három másik közgyűjtemény mellett az Országos Széchényi Könyvtárban, és a válaszra tudomásunk szerint mindössze három napot adott. A lépést Tarr azzal indokolta, hogy az ott dolgozók folyamatosan szakszerűtlenségekről és hatalmi visszaélésekről számolnak be. A szakszervezettől is külön észrevételeket kért, ezeket, úgy tudjuk, már meg is kapta. A vizsgálat tempója alapján nem lenne meglepetés, ha a főigazgatónak meg lennének számlálva a napjai az intézmény élén.

Politikai zsákmányállat

A minisztériumba közgyűjteményi dolgozók is küldtek előzetesen egy több oldalas összefoglalót a belső problémákról, mely hozzánk is eljutott. Ebben így fogalmaznak:

„Az Országos Széchényi Könyvtár több mint húsz éve politikai zsákmány, elbirtoklása presztízskérdés, a kinevezett inkompetens igazgatók vezetése miatt már régóta nem képes könyvtári vezető szerepének betöltésére. A vezetők inkompetenciája veszélyezteti a jogszabályban előírt feladatok ellátását.”

A dokumentumban a nemzeti könyvtár megújulásához strukturális és gazdasági átalakításokat, valamint személyi változásokat javasolnak - politikától való függetlenséget, a belső cenzúra megszüntetését, a csak kifizetőhelyként értelmezhető kamuállások megszüntetését, „a szabadrablás megállítását”.